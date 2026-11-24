Non c’è un altro personaggio come Simone Benussi aka Mace, nella musica italiana oggi. Non c’è nessun altro che come lui riesca ad essere contemporaneamente un producer certificato hitmaker pop coccolato dalle major, ma anche un dj profondamente credibile anche per la scena elettronica più snob, esigente e altezzosa. Ancora: non c’è nessuno che abbia fatto quanto lui, negli ultimi anni, da scopritore di nuovi talenti (un nome su tutti, Blanco, che era minorenne quando Mace lo scelse assieme a Salmo per La canzone nostra) e anche da aggregatore di quelli esistenti – guardatevi i credits dei suoi dischi solisti. Poi: non c’è nessun altro, o quasi, che sia arrivato ai piani alti del pop dopo un percorso così lungo e sfaccettato e di nicchia come il suo (prima integralista dell’underground hip hop da ventenne, poi ultracolorato apostolo e apologeta di un certo tipo di new electro col collettivo Reset!).

Se trovarlo nei credits ufficiali di Pamplona, la giga-hit di Fabri Fibra del 2017 con Tommaso Paradiso come ospite, poteva sembrare quasi una casualità, o l’inizio di un affidabile ma prevedibile percorso da creatore di hit pop-urban, ciò che Mace ha costruito da lì in poi è un unicum nel panorama del pop italiano, sotto tutti i punti di vista. L’ambizioso, sfaccettato e partecipatissimo Sangha, l’album che esce il 27 novembre a due anni dal fortunato Māyā e a cinque dell’altrettanto fortunato OBE, non fa che confermare l’atipicità radicale della sua figura nei giochi, nelle vie e nelle strategie dell’industria musicale di casa nostra. Davvero: è una fortuna, nonché ormai una stranezza avere personaggi come lui. E lo è, vedi un po’, anche per chi fa le battaglie di retroguardia, quelli di «eh, non c’è più la musica di una volta»: leggere per credere.

Prima di arrivare qui per questa chiacchierata, mi sono riletto l’intervista che ti feci per un’altra testata su OBE, cinque anni fa: ti dirò, in generale, sembra un’altra era. Tu eri ancora una mezza incognita, una figura atipica e non ancora definita nel panorama musicale italiano… Pensa quanto sono cambiate le cose.

Dici che ora è un po’ più chiaro chi sono?

Dico, dico. A partire dal fatto che questa intervista la stiamo facendo per una copertina di Rolling Stone Italia – cinque anni fa sarebbe stato inimmaginabile, mi sa. Al di là di questo, veniamo a noi: Sangha mi pare molto più vicino al predecessore Māyā che ad OBE.

Dici?

Dico, sì.

Nella mia testa Sangha vuole essere la chiusura di una trilogia iniziata con OBE, pensa… Ma se questa è l’impressione che hai avuto, vuole dire che evidentemente non ce l’ho fatta (ride). In realtà, penso che Sangha rispetto a Māyā sia per certi versi un disco molto più hip hop…

Anche se non sembra. Non nei suoni, nell’abito sonoro.

Magari non sembra a prima vista. Però sì, nelle intenzioni è così; e questo nella mia testa lo rende allora più vicino a OBE. È tipo un OBE, ma più estremo nelle scelte, e molto più analogico come suono, quello sì. Ecco, forse quest’ultima cosa, questa del suono, lo rende più accomunabile a Māyā.

Da qui la mia impressione.

D’altro canto Māyā e Sangha condividono lo stesso processo produttivo: tanti artisti, tante menti coinvolte, che andavano e venivano, riunite in una sala dove tutto era collegato 24 ore su 24 e si suonava tanto, tanto, tanto insieme. Era così per Māyā, ma con Sangha ho estremizzato tutto questo ancora di più. Dalla sala in questione in questa villa in Toscana saranno passate questa volta non meno di una sessantina di persone, ancora di più che nel disco precedente.

Poche non sono.

Un grande caos. Molto poco pratico, tra l’altro. Ma molto, molto divertente.

E come sei riuscito a impedire che tutto si sfarinasse nell’entropia, in un eterno cazzeggio che poi non porta a nulla di concreto?

Sono riuscito ad essere molto sul pezzo, molto concentrato cioè sull’obiettivo del dare forma definitiva alle cose, quando era il caso, e molto rilassato invece quando capivo che era meglio lasciar andare tutto, abbandonarsi al flusso. Con Māyā, con cui ho seguito appunto lo stesso metodo, ero invece molto più inesperto su come controllare e gestire questo tipo di flusso, e quindi ero molto più teso. Adesso ho capito definitivamente che mi posso fidare del mio istinto. Quindi, se una roba mi sta piacendo la lascio fluire, se una cosa sento che va raddrizzata la raddrizzo: non mi faccio più problemi a dare indicazioni. Anche nette, eh. Se sento qualcosa che non mi sta convincendo, blocco subito tutto.

Perfetto. Ma quanto è difficile farsi rispettare? I musicisti hanno il loro ego: se li fai giocare, e poi però li riprendi e bacchetti, capace che si prendano a male. È fisiologico.

La fortuna è che con quasi tutti c’è un rapporto lungo anni. Io mi fido molto di loro, loro si fidano molto di me. È raro che ci troviamo in disaccordo.

Raro, ma succede.

Succede, sì. Però se io blocco una jam, un flusso improvvisativo, e lo faccio perché sento che non sta andando da nessuna parte, loro sanno che in linea di massima agisco a ragion veduta. Magari con qualche nuovo innesto con questo metodo non è andata perfettamente, non ha funzionato, non ci siamo capiti del tutto; e sì, ci sono stati senz’altro dei momenti in cui abbiamo perso tempo, mandando tutto un po’ in vacca, facendoci sfuggire di mano la situazione. Ma è bello anche questo, non credi? È una sfida interessante da affrontare, quella del non darsi regole precise. E questo senso di sfida alla fine ha dato degli ottimi risultati, secondo me.

Ok. Però a me Sangha pare comunque un disco molto compiuto. Non è un flusso improvvisativo, libero e fricchettone, psichedelico e dilatato. Tutt’altro: è un disco davvero di canzoni, canzoni ben strutturate, con ritornelli fatti bene. Tant’è che comunque mi viene il dubbio che sia stato pensato e preparato prima bene bene, e per “bene” intendo proprio con scrittura su pentagramma e una accurata pre-produzione.

E invece no: praticamente tutto quello che senti non nasce su pentagramma, ma nasce da improvvisazioni. Quasi ogni idea nasce da lì. Non nasce nemmeno da un lavoro preparatorio in studio: lavoro che avevo anche fatto, ma poi nel concreto ciò che senti in Sangha è nato esclusivamente dalle session collettive di improvvisazione. Vedi, la fortuna è stata proprio avere tanta gente coinvolta. Mentre qualcuno suonava c’era sempre qualcun altro che aspettava a cantare, o a prendere lo strumento in mano, e nel frattempo ascoltava, prendeva appunti, si faceva venire idee, così che in un determinato momento si alzava e diceva «ehi, questa parte mi piace, la sento mia, voglio buttarmici dentro», entrando subito nelle registrazioni con efficacia. In questo modo alla fine ero pieno di strofe, di ritornelli, di idee belle… Io non ho mai posto un freno. Sarebbe stato un peccato farlo. E poi, resta la grande fortuna di lavorare live con dei musicisti: se in tempo reale ti rendi conto che vuoi prendere un’altra direzione, lo fai, puoi farlo. Vuoi cambiare accordi? Puoi farlo subito! Vuoi cambiare ritmo? Puoi farlo subito! L’unico momento in cui era il caso di isolarsi era quando c’era da scrivere i testi. Lì c’era chi si metteva a bordo piscina – avevamo una piscina, fuori dalla villa – oppure si inoltrava nei boschi lì attorno e però magari ritornava in sala, dicendo «ma a qualcuno va di darmi una mano? Sento che c’è bisogno anche di qualcun altro, per valorizzare quello che ho in testa…». Quindi anche in molti testi alla fine il lavoro è stato parecchio collettivo, collaborativo. Guarda: quelli della lavorazione di Sangha sono stati tra i giorni più belli della mia vita.

In effetti è un modo veramente bello di fare i dischi. E raro, di questi tempi. A proposito: come mai lo fai solo tu in Italia? Magari sbaglio, ma non ho notizia di altri che fanno ruotare 50, 60 persone in una sorta di jam session continua…

Questa è una bella domanda.

E la risposta è…?

Non lo so. Onestamente, non lo so.

È una sorta di luna park della creatività. Dovrebbe essere il sogno di tutti i musicisti.

Ti posso dire che anche l’ultimo disco di Gemitaiz è nato un po’ così.

Beh, c’eri sempre tu di mezzo.

Ormai siamo quasi una cosa sola, io e Gem (sorride)… Per il suo album infatti lui non solo ha rappato ma è sempre stato presente a dare consigli, indicazioni, a raccontare la sua visione a chi doveva tradurla in musica… Però sì, la tua osservazione è corretta: mi pare che quasi nessun disco mainstream venga prodotto così come è stato prodotto Sangha. Da un lato ovviamente se fai un disco rap sui beat non è che più di tanto tu possa improvvisare, fare le jam; dall’altro, credo che accettare di gestire un flusso creativo così vasto sia qualcosa di non così immediato, e che arriva anche con l’età, con l’esperienza. Io mi ero e mi sono rotto il cazzo di fare musica nella solita maniera, quella più standardizzata.

E quindi ti sei messo a fare i dischi come si faceva negli anni ’60 e ’70. Riprendendone anche il suono. Valeva un po’ per Māyā, vale soprattutto per Sangha.

È che quel periodo storico penso abbia tirato fuori i momenti migliori in molti generi musicali: pop, rock, jazz, soul…

Fammi però dire: bello, eh, ma non è che stiamo diventando definitivamente adulti e abbiamo iniziato a guardare con interesse e amore più al passato che al futuro?

Forse non siamo più giovani, ma una cosa te la posso dire di sicuro: siamo curiosi. Abbiamo ancora fame di stimoli. Il problema semmai è quando cresci, ma rimani ancorato a quello che ascoltavi da teenager o da ventenne.

In effetti tu negli anni ’60 o ’70 non eri manco nato.

Sarebbe forse più preoccupante se facessi ancora e solo il rap boom bap degli anni ’90 e dicessi che solo quello va bene, non pensi? Ma io comunque sono onnivoro, mi piace ascoltare di tutto, di varie epoche storiche. Però sì, quel periodo tra gli anni ’60 e ’70 penso che sia, anche col gusto di oggi, anche col senno di poi, il periodo che ha tirato fuori le cose migliori in assoluto, quello in cui il mainstream è stato in grado di accettare e abbracciare la sperimentazione. Sono stati gli anni in cui il gruppo più popolare al mondo erano i Beatles: capisci? O i Pink Floyd… Ce lo vedi, in questi anni, diventare un fenomeno commerciale globale un gruppo così visionario come i Pink Floyd degli anni ’70? Poi negli anni ’80 è arrivato infatti Michael Jackson. Che amo, ovviamente, ma non era certo sperimentazione. E poi: gli anni ’60 e ’70 sono stati un periodo in cui, tra le altre cose, la musica aveva di regola un peso sociale incredibile, anche questa è una cosa che mi interessa parecchio.

Vero.

Insomma: non credo sia nostalgia la mia. A dirla tutta la nostalgia non mi è mai piaciuta. Mi è sempre stata un po’ sulle scatole. A me non manca quello che ascoltavo da ragazzino. A me mancano una musica e un periodo che trovo incredibilmente belli ed interessanti e li trovo tali non perché li ho vissuti in prima persona.

Ci sta.

Poi ovviamente non è che arrivo lì in studio e dico «oh, adesso facciamo una bella roba anni ’70», quello no, quello mai; ma se devo essere sincero, non posso che ammettere che oggi le mie ispirazioni principali arrivano da lì, a partire da aspetti specificatamente tecnici e musicali come gli arrangiamenti. Ascolta gli album di Curtis Mayfield o di Isaac Hayes: sono ricchissimi, sono pieni di cose! Oltre alla voce ci sono un sacco di strumenti. In Sangha c’è questo, c’è questa ricchezza di elementi e c’è anche la volontà di rendere ogni traccia come se fosse un film, dove succedono più cose. Se noti, moltissime canzoni a tre quarti cambiano e vanno da tutt’altra parte, come se ci fosse il gusto di un finale a sorpresa.

Beh, il mio pezzo preferito è quello con Marco Castello, lo trovo meraviglioso, e pur avendo una pasta sonora molto anni ’70 verso la fine in effetti trascolora all’improvviso nella drum’n’bass.

Sono contento ti sia piaciuto quel pezzo. Tra l’altro è uno dei pochi dove ho dato un input preliminare sui testi. Ho chiamato Marco e gli ho detto: «Senti, io vorrei fare un brano che parla della situazione di adesso in Palestina e, in senso ampio, del senso di indifferenza che sta prendendo sempre più la nostra società. So che non è facile. Ma vorrei che ci fosse un pezzo così, nell’album. E vorrei che lo facessi tu». E lui? «’Mbare, non è facile. Ma ok, ci provo…». Dopo un po’ l’ho raggiunto a Ortigia, entrambi ospiti a casa di Colapesce, e abbiamo iniziato a scrivere una prima versione di quel brano, ma proprio super abbozzata, raccogliendo l’incisione di qualche voce. Ho preso questo materiale, l’ho rilavorato in studio – ecco, questa forse è una delle pochissime tracce che ha avuto un lavoro preliminare in studio, vero – e ci ho aggiunto questa coda un po’ drum’n’bass, un po’ arabeggiante. Ma per arrivare a quello che senti nel disco comunque abbiamo dovuto chiuderci in studio con un po’ di amici musicisti. E abbiamo riscritto completamente la coda.

Ti lancio allora un altro dubbio – o se vuoi proprio una provocazione – di carattere generazionale: ma non è che siamo noi quarantenni e cinquantenni a sentire l’esigenza di una musica che “dica” qualcosa, che si schieri politicamente e socialmente, mentre ai ventenni non gliene frega ormai granché?

Ma no. Non è vero.

No?

Diciamo che dipende dalle persone. Ci sono persone a cui dell’attualità sociopolitica non gliene frega onestamente un cazzo, ed altre invece a cui interessa moltissimo – e ne soffrono.

Ok. E con quelli a cui non gliene frega un cazzo tu provi a parlarci? Per provare a fargli cambiare un po’ prospettiva?

Dipende: se percepisco che non è ancora il momento per farlo, non lo faccio. Sarebbe controproducente e basta. Ma sono convinto che tutti – o almeno, tutte le persone intelligenti – prima o poi ci arrivano. Cambia solo di individuo in individuo il tempo per maturare questo tipo di sensibilità. Poi guarda, penso che pure la musica possa fare molto. Il modo cioè in cui la fai. Un ragazzo abituato a lavorare solo sui beat creati in studio e sui loop quando vede il mio modo di lavorare, coi musicisti in carne ed ossa, resta meravigliato: gli sblocca tante cose. Magari lo confonde pure, perché non sono proprio abituati a vedere cose così. D’altro canto anche io a 20 anni non capivo un cazzo di musica, diciamo la verità. Al me ventenne catapultato nelle session di creazione di Sangha quasi sicuramente sarebbe esploso il cervello (ride)!

Un’altra cosa che trovo interessante è che Sangha, con la sua pasta sonora, coi suoi sapori, con le sue strutture spesso dilatate per quanto legate alla forma canzone, è radicalmente diverso dai dj set che ti sento fare da qualche anno a questa parte. A proposito: penso tu sia diventato un dj bravissimo, molto più di prima, di quando lo facevi come prima occupazione… Ora ti trovo veramente, fra le persone che salgono in console, uno di quelli con più senso dell’avventura. A cui leghi una competenza tecnica e una conoscenza ormai parecchio vasta.

Ti ringrazio.

Proprio per questo, lo ammetto, pensavo però – e forse speravo – di sentire in Sangha più sonorità “da dj”, per quelli cioè che sono i tuoi dj set oggi. Ma invece di sentire techno e breakbeat tribali, psichedelici e molto futuristi, sento invece un sacco di anni ’60 e ’70, e di canzoni. Due ecosistemi estetico-sonori proprio diversi fra loro, sia temporalmente che attitudinalmente.

Vero. Sono diversi. Decisamente. E ti dirò: non sono ancora riuscito a farli dialogare fra loro.

Ti piacerebbe farlo, però.

Sì, ma non riesco a trovare la chiave. Nei miei dj set ormai mi sono estremizzato: sempre meno melodia, sempre più suono, e tutto comunque molto più estremo, serrato.

Sono infatti molto tribali, ritmici, iterativi.

I dj set me li immagino sempre di più con una sorta di carica ritualistica, come qualcosa di iper-liberatorio. Set dove ci sono ben pochi momenti melodici, compiuti e più canonici. E se proprio devo mettere dei cantati sono molto strani, devono avere il potere di spiazzare, quasi di perturbare, non il contrario. A me piacerebbe molto trovare il modo di far dialogare nella mia musica il mondo della canzone col mondo dell’elettronica, almeno per come li concepisco io, figurati se non mi piacerebbe, ma ammetto che non ci sono ancora riuscito. E allora, nel dubbio faccio correre le due cose su binari diversi: il mio fare canzoni da un lato, il mio affrontare i dj set in un altro.

Se ti obbligassi a fare il gioco della torre? Canzoni o dj set elettronici: chi butti e chi tieni?

Tengo le canzoni. Ma non per altro: perché il modo in cui ho iniziato da qualche anno a farle, che è appunto un modo in cui posso coinvolgere tante persone, tanti amici, tante persone di talento, è qualcosa a cui non voglio rinunciare. Mi dà troppa soddisfazione.

Ti dà potenzialmente anche delle seccature, però: quanto è stato doloroso tagliare del materiale? Perché visto il modo di lavorare che hai e avete avuto, immagino ci siano ore e ore di registrazioni che nel disco non sono entrate, che hai buttato via… Quanto è stato difficile far digerire queste scelte? Perché tornando al parallelismo col cinema, un attore che fa un sacco di pose nella lavorazione del film e poi vede che nel montaggio finale non è rimasto nulla o quasi nulla ci resta male, ma di un male…

Guarda, chissà, non è detto che sarà tutto buttato via. Anzi. Non sai quante volte per fare musica nuova sono partito da cose che avevo registrato anni e anni fa. Vale anche per Sangha, che ha delle parti che arrivano dalle session di OBE, nemmeno quelle di Māyā. E quindi dalle session che hanno caratterizzato la realizzazione di Sangha magari attingerò cose che userò per dischi futuri.

Quindi insomma puoi dire: «Ehi, guarda che non ho tagliato del tutto il tuo contributo, abbi fiducia che a breve lo vedrai valorizzato…».

Esatto, bravo.

A proposito di valorizzazioni: una delle cose che mi fa rabbia è che, tornando a Māyā, la mia traccia preferita è Solo un uomo, che è però quella credo meno suonata in assoluto sulle varie piattaforme di quell’album. E questo perché sconta mi sa la “colpa” di non avere un featuring di peso: c’è infatti Altea e non un Guè, o un Marco Mengoni, o un Frah Quintale, un Coez, un Cosmo, un Gemitaiz, eccetera eccetera. Fa un po’ rabbia anche a te?

Tantissimo.

Te lo chiedo perché so per certo che tu non aggiungi featuring come figurine solo per macinare più streaming.

Quello che hai nominato non è un brano facile, va bene, ma penso in effetti che sia uno dei più belli nella mia discografia: quindi figurati, ovvio che mi dispiace vedere che sia ascoltato meno di altri, nell’album. E sì, confermo, sul discorso delle collaborazioni nelle mie tracce: tutti sanno che non ha minimamente senso provare a impormi dei featuring. Non ci provano nemmeno a chiedermelo. Ma è vero: è soprattutto in Italia che abbiamo un problema di mancanza di curiosità. Col risultato che se un artista è famoso, fa numeri anche con la roba di scarsa qualità che mette in giro. Se invece c’è un brano oggettivamente bellissimo di qualcuno che ha però ancora una fanbase limitata, i risultati non arrivano o arrivano a fatica. È un po’ un cane che si morde la coda: più diamo attenzione in automatico alle cose mediocri di chi è già conosciuto, più è difficile che impariamo a riconoscere la bellezza e la qualità quando arriva da chi è poco conosciuto.

Nel frattempo, chi dovrebbe guidare gli ascolti illuminando la qualità più che la quantità, ovvero il giornalismo musicale, conta sempre meno.

Vero. Ed è un peccato. Oggi il mercato lo fanno le strategie commerciali delle etichette.

Non c’è nulla di male in questo, peraltro: è il loro mestiere creare delle strategie commerciali.

Esatto. Il problema però è quando il potere di indirizzo negli ascolti delle persone arriva solo da lì, dalle strategie. Che poi, attenzione, anche dalle etichette grosse arriva musica atipica o strampalata, come può essere quella dei miei dischi solisti; ma è chiaro che se hanno un budget a disposizione, preferiscono investirlo su quello che è o sembra un successo sicuro, piuttosto che in cose più a rischio. Abbiamo insomma bisogno che torni a farsi sentire e torni ad avere più rilevanza la voce di chi ha più esperienza, spessore culturale e visione. Non deve essere per forza un giornalista così come lo abbiamo conosciuto fino a oggi. Può essere una figura più moderna, più ibrida, più curatoriale e meno informativa. Ma chiunque esso sia e qualsiasi cosa esso sia, abbiamo bisogno di qualcosa o qualcuno che riequilibri un po’ il potere rispetto agli investimenti decisi dall’industria, nell’indirizzare il gusto delle persone.

Bene, bello. Ma te la butto lì: poniamo che una figura di questo tipo, diventata improvvisamente molto autorevole e influente, decida di parlare del tuo disco, e ne parli male. Quanto ti incazzi?

Sempre meno.

Sempre meno?

Ero incazzosissimo da giovane.

Lo so.

Quando mi hai conosciuto, parliamo ormai di vent’anni fa, ero mega permaloso… Me lo dicevano sempre i miei amici: «Oh, Simo, ma quanto cazzo sei permaloso?». E mi sa che avevano ragione.

E…?

Ci ho lavorato tanto. E poi, in generale, oggi a me non dà minimamente fastidio se esprimi un parere per cui a tuo gusto quello che faccio non ti piace. L’unica cosa che ancora mi fa arrabbiare è quando dici una cosa oggettivamente falsa, sbagliata. Cioè, se scrivi che Sangha non ti piace, non ti emoziona, va bene, lo capisco; mi dispiace, ma lo capisco. Ma se scrivi che si vede che è un disco molto furbo e fatto interamente a tavolino, allora sì, lì mi incazzo forte. Mi incazzo ancora. Mi ribolle il sangue. Perché è oggettivamente sbagliato e anche perché hai volutamente ignorato o non riconosciuto un’etica che ci metto nel fare i dischi in un certo modo. Etica che per me, oggi, è molto importante.

Senti, posso chiudere la nostra conversazione con una domanda scomoda?

Vai.

Quando uscì OBE, che è un po’ il momento in cui hai fatto il salto di qualità, in contemporanea usciva anche Magica musica di Venerus, disco in cui il tuo ruolo è enorme. Nella mia percezione dell’epoca, ma penso non solo nella mia, il disco che doveva essere importante era appunto Magica musica, non OBE: il primo doveva rivelare la nuova stella del pop intelligente italiano, il secondo era giusto un divertissement parallelo di chi, in Magica musica, ci aveva messo parecchio. Ci sta come analisi?

Assolutamente.

Solo che poi appunto le cose sono andate all’incontrario: il disco a sbancare tutte le classifiche è stato il divertissement, ovvero OBE, e non quello che teoricamente era predestinato al successo, ovvero Magica musica. Ci hai mai ragionato sopra con Venerus su questo bizzarro destino? E, prima ancora, confermi che la mia analisi ci stia?

Ci sta di brutto. E no, con Venerus non ne abbiamo mai parlato. Vero: questi due dischi sono stati lavorati praticamente in parallelo. Io ero convinto che Magica musica sarebbe arrivato al numero uno di qualsiasi classifica e avrebbe avuto una propagazione enorme. Assolutamente. Ma sai cosa? Credo che, sul lungo periodo, questa propagazione l’abbia avuta davvero, perché col tempo è diventato un disco di culto. Lì per lì la sua uscita non si è tradotta nei numeri in cui tutti speravamo, ma penso che – se guardiamo con una visione un po’ più ampia – abbia avuto un impatto gigantesco sulla musica italiana, almeno quella più indipendente. Ti dirò: Venerus rimane il mio artista italiano preferito. Però sì, se ripenso a quei giorni è strano che OBE abbia funzionato più di Magica musica. Anche nella mia testa pensavo sarebbe stato esattamente l’opposto; e guarda, penso di aver lavorato su Magica musica tanto quanto ho lavorato su OBE, se non di più, da quanto ci credevo. Però di questo no, non ho mai parlato direttamente con lui.

Domanda extra, come bonus finale: ti chiedessero di partecipare a Sanremo, di essere coinvolto in qualche modo diretto?

Me l’hanno già chiesto.

E?

Non fa per me.

No?

Non è il mio ecosistema. Ho un sacco di amici che ci finiscono: sono felice per loro, e quando sono lì faccio il tifo per loro. Ma è una roba che personalmente non mi rappresenta per nulla: non mi piace, non mi è mai piaciuto. Che poi, cosa andrei a fare? A Sanremo ci deve andare prima di tutto qualcuno che sappia cantare… Io che faccio, sto lì a girare i bottoni? Dai, per favore. Non è un palco che fa per me, davvero. Mi darebbe magari un botto di visibilità? Certo, ma se mi interessasse la visibilità, avrei ad oggi fatto scelte molto ma molto diverse nella mia carriera. Che poi, diciamola tutta: a cosa serve questa visibilità? A farsi ascoltare anche dagli ascoltatori più distratti? Attenzione: non sto dicendo che esistano dei pubblici migliori o peggiori, perché non è assolutamente così. No. Non è quello il punto. Quello che dico è che per la musica che voglio fare, per quella che interessa a me, non ho bisogno del grande pubblico, ma del pubblico giusto.

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Photographer: Mariasia Michelazzo

Producer: Maria Rosaria Cautilli

Art director: Pierfrancesco Gallo

Talent production: The Job

Talent management: Mario Canu per Artist First

Talent stylist: Thais Brandao Montessori

Talent mu & hs: Veronica Marino

Talent label: Atlantic Records Italy

Talent press office: Outloud PR