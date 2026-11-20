La prima volta che io e Lorenzo Senni ci siamo fermati a parlare qui su Rolling Stone era l’aprile del 2020, in piena quarantena. Lorenzo stava pubblicando Scacco Matto, album uscito per la storica etichetta inglese Warp, e il suo era uno dei pochi nomi italiani che in quel momento circolavano con naturalezza sul mercato internazionale.

Sei anni dopo, a novembre, ci ritroviamo a Milano, di persona, davanti a un panino in uno storico bar della Crocetta. L’occasione è l’uscita, sempre su Warp, di All Ages, il disco che arriva dopo Scacco Matto. E inutile dire che il suo è ancora uno dei pochissimi nomi italiani nei cartelloni dei festival che ci piacciono.

Se fuori è cambiato poco, qualcosa sta cambiando nel modo in cui Lorenzo si rapporta alla propria musica. Una ribellione interna contro le sue stesse regole e i suoi limiti, un dialogo continuo con se stesso di cui noi da fuori possiamo ascoltare solo il risultato finale, la sintesi. A cui, vista la profondità dell’intervista, possiamo aggiungere uno sguardo dentro questa conversazione personale.

All Ages apre per la prima volta il mondo sonoro di Senni alla voce, dagli skater Chad Muska e Jamie Thomas a Jamie Stewart degli Xiu Xiu («una scoperta caleidoscopica»), e rimette quel «ragazzino batterista straight edge in mezzo ai rave gabber pieni di droghe», come si era definito, a dialogare con il suo background hardcore. È stata così l’occasione di parlare di questa rivolta contro le proprie regole, della tensione che sta vicino alla cornice e del perché la musica italiana continua a non farsi vedere fuori dai propri confini.

Ma prima di tutto di una cosa piuttosto folle, una sliding door mancata del mainstream italiano.

Una cosa che forse non sanno in molti: stavi per produrre un disco con Fedez.

Per me sarebbe stata davvero la più grande cazzata che potessi fare in Italia. Intendo in positivo. Hai presente quando qualcuno ti propone una cosa a cui non avevi mai nemmeno pensato, e tu dici: dai, perché no? Potevo finalmente fare due soldi e fare una cazzata bella grossa. Alla fine però non ce l’hanno fatta fare.

In quel progetto c’eravate tu, Mechatok e Palmistry. Un dream team dal futuro.

Fedez era gasato, abbiamo lavorato in studio, avevamo dei pezzi. Poi la sua etichetta li ha sentiti e ha detto che l’hyperpop in Italia non funziona. Dopo aver ascoltato le nostre demo, a Mechatok e Palmistry hanno fatto sentire dei pezzi italiani, tipo Cenere di Lazza, che in quel momento era il più streammato. E lì abbiamo capito che non c’era margine.

Come hanno reagito i tuoi compagni d’avventura?

Loro sono professionisti: hanno annuito e detto che potevano provarci. Ma è stato meglio così, perché fare un disco che non volevamo fare non avrebbe avuto senso, e alla fine io non ci sarei stato. Però non ci siamo auto-eliminati: siamo stati proprio licenziati. Sono stati anche educati, dicevano «ok, ci sta, ci sentiamo per tornare in studio». Il giorno dopo, niente. Fedez è sparito. Ha vinto la casa discografica.

E non ti è venuta voglia di fare comunque qualcosa con loro due almeno?

È sempre il solito discorso, come con Caterina Barbieri: in tantissimi negli anni ci hanno chiesto di fare qualcosa insieme, ma siamo quasi troppo vicini. Con Mechatok e Palmistry è uguale: piuttosto andiamo a mangiarci una pizza. Loro due invece hanno collaborato tanto, soprattutto producendo Bladee, Yung Lean, quel giro lì.

All Ages è il tuo primo disco con degli ospiti. In passato hai sempre detto che lavorare per gli altri non ti interessava.

Quando qualcuno mi chiede qualcosa, se la visione non è mia non so come contribuire. E anche quando sono io a voler lavorare con qualcuno, ho già in testa come vorrei che fosse. Contribuire alla visione di un altro è un processo molto più complicato e frustrante, per entrambi. Quindi o mi richiede zero sforzo, o non lo faccio, perché preferisco fare le mie robe.

Però qui qualcuno c’è. Dagli skater Chad Muska e Jamie Thomas a Jamie Stewart degli Xiu Xiu.

Perché sono un suo fan sfegatato. L’ho visto suonare al Covo una ventina d’anni fa e mi ha fatto impazzire. Poi gli avevo scritto perché volevo fare uscire un suo 7 pollici sulla mia etichetta, Presto!?. Ne sono sempre stato innamorato. Jamie per me è importante: io sono straight edge, e quando ho scoperto l’hardcore quei contesti erano sempre inclusivi, ma il modo in cui lui raccontava certe cose non l’avevo mai incontrato. La violenza, la softness, tutto il suo mondo queer: è stata una scoperta caleidoscopica. Mi ricordo Fabulous Muscles, lui chitarra e voce. È sempre stato un’icona, per me.

Perché hai scelto di aprire questo album ad altre persone?

Perché ho voluto mettere in atto una specie di rivolta contro me stesso. È come con i genitori: i miei mi hanno sempre supportato, ma a un certo punto devi dire vaffanculo anche a loro e provarci da solo. Qui è lo stesso: per scoprire cose nuove, per mettermi alla prova, ho dovuto dire vaffanculo a me stesso e tutta quella serie di cose che facevo e in cui ormai stavo comodo. Una di questa era la partecipazione di altri nelle mie tracce. Un’altra, l’uso delle voci.

Si dice sempre che bisogna uccidere i genitori. E poi c’è il kill the ego.

È così. E il bello è che quando mandi a fanculo i tuoi genitori poi sei là fuori e ti chiedi: e adesso dove vado a dormire? È esattamente la sensazione che ho avuto mandando a fanculo le regole e quello che avevo fatto prima. Voglio fare queste robe nuove, ok, e adesso come faccio? Non è mica così semplice. Mi ci sono dovuto scontrare.

Self eXamined Endurance

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Rispetto alle uscite precedenti, penso a Persona, che era proprio il manifesto di un’idea, qui si sente che hai voluto mescolare le carte. Anche nell’uso dei synth: a volte li suoni come fossero una chitarra. Si sente il rock.

Sì, totalmente. Mi è sempre piaciuto far trasparire il mio background nel rock, nel punk hardcore, ma senza mai renderlo troppo esplicito. Il mio pezzo Dance Tonight Revolution Tomorrow, per esempio, prende il nome da un disco degli Orchid, una band screamo. In questo album invece è tutto più esplicito. Quando ho raccontato il concept ai miei amici più stretti e gli ho fatto sentire la musica, la prima cosa che mi hanno chiesto è stata: ma sarà un disco punk hardcore? E io: no, it’s the same shit. Perché alla fine quella è la mia roba. Però ho spinto un po’ di più. Ho sempre voluto fare cose molto taglienti, pulite, ma qui ci ho dato di distorsione. Per la prima volta ho comprato un distorsore valvolare.

Anche la voce, per forza di cose, porta tanto rumore, tanto sporco, dentro un suono così digitale.

Ho capito subito che il processing della voce sarebbe stato quasi inesistente. Dentro tutto questo mi sono dovuto dare delle regole, altrimenti sarebbe stato troppo da produrre. Però sì, la voce ti porta quello sporco. E mi ha aiutato a cambiare prospettiva.

La tua musica sarà anche digitale, chirurgica, ma sei pur sempre una persona che arriva dal punk hardcore.

Esatto. È come una strada da cui passi tutti i giorni, che vedi sempre, ma che non hai il coraggio di attraversare. L’ho sempre vista e l’ho sempre usata come scusa. Quella scusa mi ha dato anche la forza di stare dentro certi limiti e di fare un lavoro molto preciso, ma nasceva pure dal non avere il coraggio di affrontare certe cose.

Per un lavoro come il tuo, all’inizio era importante essere rigidi: se ti confronti con l’intero universo musicale devi avere una proposta che buchi, una riconoscibilità di partenza.

Nel processo, nella musica, nel modo in cui ne parli, in tutti gli aspetti. Sono felice di averlo fatto e piano piano ne ho capito le potenzialità. Però, come dice il mio maestro, il fotografo Guido Guidi, la tensione sta vicino alla cornice. Quando fai una fotografia magari il soggetto è al centro, ma dove decidi di tagliare? Cosa metti dentro e cosa lasci fuori? È lì che c’è la tensione. Il centro per me è sempre stato chiaro: la trance, il build up, il puntinismo. La frustrazione e la tensione invece sono sempre state nel decidere cosa mettere dentro e cosa lasciare fuori. È quello che mi ha sempre divertito, ed è anche quello che mi ha sempre fatto penare.

Per restare nella fotografia, il tuo progetto è sempre stato molto a fuoco: poche parole, pochi concetti, ma molto chiari.

Credo che come artisti, e prima ancora come persone, vogliamo essere capiti, essere visti per quello che siamo. Il mio obiettivo come artista sarebbe che tu, appena senti un disco, o meglio una canzone, o meglio ancora un secondo, capissi tutto di me. Ma come si fa? Ho capito che per farlo in modo efficace bisogna partire da una cosa e poi aggiungere.

Come nelle relazioni: quando conosci una persona vorresti dirle tutto di te in un attimo. Ma con la musica non è facile prendersi il tempo, gli anni, gli album per dire tutto. In un sistema economico così fragile ogni disco può essere l’ultimo.

È così. Però quello che dico spesso è che noi abbiamo la musica, e abbiamo la fortuna di avere anche tutto quello che le gira intorno per comunicare, per aggiungere dei livelli: i titoli dei pezzi, l’artwork, sfortunatamente o no Instagram, le foto stampa. Possiamo usarli in modo costruttivo per il nostro progetto, per raccontare chi siamo. È quello che ho sempre fatto: magari la musica suonava in un certo modo, però intitolavo due pezzi con i nomi di canzoni dei miei gruppi hardcore preferiti. Lì cominciava questo lavoro di stratificazione. Richiede tempo, e richiede una certa precisione da chi sta dall’altra parte. Da quel punto di vista sono sempre stato fiducioso: se io sono così preciso e mi piace scoprire e andare a fondo, magari c’è qualcun altro come me. La copertina, quel quadrato lì, la dobbiamo scegliere comunque: allora mettiamoci dentro qualcosa. Ci vuole tempo, è un percorso.

Un percorso che hai arricchito condividendo i tuoi archivi di build up, facendo streaming dei tuoi mix e molto altro.

La musica, il mio lavoro, è la mia arte. Quando diventa una cosa da vendere è un problema di altri. Tutto quello che faccio lo faccio per me e per avere una conversazione con gli altri, che siano uno o diecimila non mi interessa. Sembra strano, ma raramente mi chiedo quanti siano.

Non contare i numeri mi sembra sano.

Anche perché mi rendo conto che sto superando pure l’idea di disco. Siamo cresciuti con l’idea di fare dischi perché i nostri riferimenti facevano dischi. Però il disco è un prodotto da vendere, e quella preoccupazione è di altri, non mia. Se potessi permettermelo starei sempre a spippolare con le mie robe, e per confrontarmi con gli altri ci sarebbero tanti modi diversi da un disco.

Però per la nostra generazione, e per chi ha in mano l’industria, gli album hanno ancora un valore. Sono un punto fermo, la fotografia di un percorso. Meglio una foto stampata che mille sul telefono.

Lo capisco, e anch’io la penso così. Però, tornando alla fotografia, un percorso lo descrivi con più precisione se hai tanti punti. Lo diceva sempre Guido: il fotografo lascia delle tracce, non una fotografia. Secondo me bisogna togliersi dalla testa l’idea di creare un prodotto. Io sono nel mio studio: se vieni tutti i giorni a parlare con me avrai sempre di più; se vieni una volta a settimana avrai una prospettiva diversa, e così una volta al mese o due volte l’anno, ogni volta un’altra. Ma la mia prospettiva sul mio lavoro è quella uno a uno, ed è quella che conta. Tutto il resto è una versione semplificata, una sintesi. Io vorrei che quest’album fosse la sintesi di quella roba: il mio obiettivo è quello.

Il fotografo però ha un vantaggio: potresti prendere tutte le foto della sua vita, metterle in fila in un magazzino gigante e percorrerle passo dopo passo. Con la musica è impossibile: anche mettendo in fila tutte le copertine di un artista mancherebbe la musica. E se ci fosse, dovresti fermarti tre, quattro, cinque minuti su ogni pezzo e non finiresti mai. Nella sua immaterialità, la musica ha vantaggi e svantaggi.

Sì, è così. Ed è bello guardarci dentro, ma anche dimenticarsene e fare un disco. È anche il modo in cui mi relaziono al lavoro degli altri.

Art Life & Skateboarding

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Ti lasci condizionare dal lavoro degli altri? Ci ragioni molto, sulla tua musica rispetto a quella degli altri?

Quando faccio le mie robe parlo con me stesso e con dei miei ipotetici colleghi. Ascolto un botto di roba perché sono curioso, e se sento che sto facendo cose che assomigliano a qualcuno, scappo. Allo stesso tempo guardo molto il lavoro degli altri. Le persone di cui sono più geloso sono quelle per cui dico: cazzo, questa è una bomba. E di quelle persone sono anche fan. Quello che ci ha fatto innamorare della musica da ragazzi, penso anche a te, non era quanti soldi avesse un musicista, ma quanto spaccava.

Ti faccio una provocazione. Da Scacco Matto sono passati sei anni. Allora di italiani che andavano bene all’estero non ce n’erano molti: escluso il mondo dei dj mainstream e poco altro, c’eravate tu e Caterina Barbieri. Sei anni dopo ci siete ancora solo voi due. Basta guardare le line up dei festival che consideriamo all’avanguardia.

Sono responsabile anch’io, siamo tutti responsabili, ma è una storia vecchia di cent’anni: non ce la facciamo e continuiamo a non farcela. Io me ne sono accorto: se sono uscito dall’Italia è perché sono andato fisicamente fuori. Sono stato molto a Londra, a dormire da un caro amico artista che viveva in un posto abbandonato. Non è che potessi permettermelo, però stavo là e beccavo la gente. Penso che per Caterina sia stato lo stesso con Berlino e con la Svezia, dove ha studiato. È solo uno degli aspetti, ma è importante: a Londra si sono accorti che esistevo. Come fa uno di Londra, a cui ogni settimana suonano sotto casa venti progetti in hype, ad accorgersi che un italiano spacca in Italia? Da noi non c’è nemmeno un blog o una piattaforma che parli di musica in inglese e che possa includere anche gli italiani. Tecnicamente, come fanno ad accorgersene? Abbiamo in casa una specie di showcase continuo, la Biennale, Club To Club, dove però gli italiani non li mettiamo, e quindi non se ne accorgeranno mai. Anche qui è una questione di tante tracce: se vedi un nome una volta in una line up e poi non lo vedi più, ti chiedi chi sia e finisce lì. Non siamo al centro del mondo. Quindi come si fa?

Secondo me siamo anche i primi ad affossarci da soli.

È un cane che si morde la coda. Un feedback negativo, una spirale che invece di aprirsi si accartoccia.

Culturalmente in Italia la musica è l’ultima delle arti, anche per lo Stato. E la democratizzazione della tecnologia non ci ha aiutato ad aprirci, a evolverci.

Ultimamente mi hanno chiesto cosa penso dell’intelligenza artificiale. Ho visto un’intervista a Nick Cave in cui gli facevano notare che su Spotify ci sono pezzi fatti con l’AI, firmati con un nome simile al suo e con la sua voce. Lui ha risposto più o meno così: «Farò un po’ meno soldi, la mia etichetta dovrebbe preoccuparsi perché farà meno soldi, ma io domani in studio ci vado lo stesso». Il succo è: non ho iniziato a fare musica perché mi faceva fare soldi. Il suo sentimento è chiaro. È così vale per me.