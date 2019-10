La prima volta di Fred De Palma

Francesco Baccini: «Io sono davvero indie, perché me ne sbatto i coglioni»

Posted in: Interviste Musica

Il primo disco registrato dopo aver dormito in macchina per un anno, l'amicizia con De Andrè e Jannacci, l'inno per i 5 stelle, i tour in Cina e ora la tv americana: a tu per tu con Baccini, anarchico della canzone d'autore italiana