La prima volta di Chadia Rodriguez

“Le ragazzine vanno fuori per la Coca-Cola / Fuori per le bollicine della Cola Cola / Per strada tutti vanno fuori per la Coca-Cola / Stanno in giro fino all’alba a bere Coca Cola” canta Chadia Rodriguez nel nuovo singolo di cui non è difficile indovinare il titolo.

Ma se c’è qualcosa che non ha bevuto la prima sera in cui si è sbronzata, quella è proprio la Coca Cola. Semmai una boccia di Belvedere da un litro e mezzo bevuta insieme alla sua amica Alessia a Torino. Come facciamo a saperlo? Ma grazie alla nostra rubrica de La prima volta, ovviamente.

Insieme alla prima sbronza, ci siamo presi la briga di chiedere alla rapper di Dale di raccontarci del suo primo gol segnato (giocava a calcio, e pare anche bene), della prima volta che ha posato nuda (era una modella di nudo, prima che facesse rime) o del primo fidanzatino. Quest’ultimo soprannominato “Topolino”, ma che a quest’ora avrà già sbandierato ai quattro venti che stava con Chadia Rodriguez alle medie.