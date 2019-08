La prima volta di Billie Eilish

La prima canzone che ha scritto. La prima volta che un suo pezzo ha raggiunto i mille streaming. Il primo giro in macchina (senza la patente). Ad appena 17 anni Billie Eilish è il fenomeno musicale del momento, protagonista di un’ascesa senza precedenti nell’olimpo del pop. Dopo essersi raccontata in profondità nella nostra digital cover, dalla sua casa di Los Angeles e durante una delle tappe del suo infinito tour, ci svela un po’ di sue “prime volte”.

Una chiacchierata esclusiva con la teen idol che fa impazzire Thom Yorke e Eddie Vedder per scoprire tramite una serie di “esordi” come è nato il suo rapidissimo successo. Billie ci apre le porte del garage per svelarci le jam con il fratello Finneas e alcuni amici e poi riavvolge il nastro, per rivivere le emozioni dei primi ascolti dei suoi artisti più amati, come Tyler, the Creator e Childish Gambino. Queste e tante altre curiosità in un video che vi restituirà una Billie Eilish come non l’avete mai vista.