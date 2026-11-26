Nel 1979 Francesco Messina firmava con Raul Lovisoni Prati bagnati del Monte Analogo, diventato negli anni uno dei dischi culto dell’ambient e della musica sperimentale italiana. Prodotto da Franco Battiato – con cui Messina ha lavorato tutta la vita curando gran parte dell’immagine discografica, ma collaborando anche a livello sonoro ed editoriale (i due aprirono le edizioni L’ottava) – e pubblicato dalla Cramps di Gianni Sassi, l’album è diventato un masterpiece ristampato in Italia come all’estero.

Ma essere in prima linea non è lo slancio di Messina. E così il compositore per quasi 40 anni diventa un animale da studio – in particolare per la moglie Alice, di cui con Battiato e Giusto Pio curerà i momenti più fortunati dell’artista – e, soprattutto, un docente di design della comunicazione alla Iuav di Venezia. La carriera solista riappare, quasi per caso, e sotto la spinta ostinata di Germano Centorbi, con un live all’Auditorium San Fedele di Milano nel 2023. È la prima volta che Messina esegue Prati bagnati del Monte Analogo. Un momento che riaccende la sua voglia di scoprirsi.

Così, a quasi mezzo secolo di distanza, Messina torna con Le api dell’invisibile (citazione diretta del poeta Rainer Maria Rilke), in uscita il 27 novembre per la californiana Superior Viaduct e presentato in anteprima alla Biennale Musica di Venezia e al Teatro della Triennale di Milano. Abbiamo parlato con lui del ritorno sul palco, della libertà ritrovata al pianoforte, di Franco Battiato e delle persone che entrano in un disco senza comparire, dell’invisibile come modo di stare al mondo.

Parlando del tuo primo live solista in decenni, quello all’Auditorium San Fedele per Linecheck e Inner_Spaces, avevi detto che non ti eri trovato a tuo agio sul palco. Com’è stato questo ritorno? La situazione è migliorata?

Sul palco continuo a non trovarmi a mio agio. Sono uno da studio, il live è una dimensione che non mi appartiene: non sono un performer, né tantomeno un virtuoso. Vado volentieri a fare concerti per promuovere l’album, ci propongono posti bellissimi, sarebbe follia dire di no. E per fortuna ho dei compagni di viaggio bravissimi. Faccio il mio compitino, dico sempre che faccio la maionese. Però ho dei compagni di viaggio bravissimi. Michele Fedrigotti è un pianista classico straordinario, ci conosciamo dalla fine degli anni ’70; Marco Guarnerio, coproduttore fantastico; Chiara Trentin, bravissima allieva di Sollima, al violoncello elettrico; e non ultimo, Pino “Pinaxa” Pischetola, a curare il suono, un altro con cui lavoro spessissimo da più di trent’anni e che ha lavorato con tutti, da Battiato ai Depeche Mode.

Questo percorso è cominciato da quella sera al San Fedele. Io c’ero. Com’è stato il cammino da quella serata, che in un certo senso ha riaperto una porta, a oggi, a questo disco, a queste date?

Ti dico le cose come stanno. Io non ho una carriera discografica da aprire o riaprire. Quello che ho fatto è fatto, sono molto contento di come sono andate le cose nella mia vita e non avevo urgenze di carattere espressivo. Ma quel concerto, invece, mi ha fatto venire dei dubbi.

Cioè?

Rimettendo le mani in Prati bagnati del Monte Analogo mi sono calato in una dimensione che non frequentavo da tempo a livello personale. E mi sono detto: cavolo, dov’è finita quella parte di me? Nella vita si cambia, si spera di crescere, non sempre si cambia in meglio, ci si impegna perché succeda. Ma ci sono dei pezzi del tuo io più profondo che forse avrebbero potuto essere sviluppati meglio. Non che nella musica non abbia avuto occasione di rivolgermi a quella parte di me, però mi aveva colpito il fatto di aver fatto quel lavoro con una libertà totale, in cui la parola discografia non esisteva, e nemmeno la parola affermazione. Forse era anche quello che era piaciuto a Franco Battiato, che l’ha promosso suggerendolo a Gianni Sassi, che al tempo aveva la Cramps. La cosa che più mi ha colpito era la libertà con cui l’avevo fatto. Quello che ho fatto dopo, di cui sono molto soddisfatto, a volte di più e a volte di meno, ovviamente, non ha beneficiato della stessa libertà.

E come sei passato da un live alla voglia di fare un disco dopo così tanto tempo? Parliamo di 40 anni dalla tua ultima uscita solista.

Al concerto del San Fedele c’era Filippo Salvadori, socio italiano di Superior Viaduct, un’etichetta molto interessante di San Francisco che aveva ristampato Prati bagnati. Parlando mi aveva dato piena disponibilità a pubblicare qualcosa di inedito. La mia risposta era stata questa: se in un tempo non definibile riesco a fare un lavoro anche su me stesso e ad accedere di nuovo a quel tipo di libertà, faccio qualcosa. Altrimenti no.

Cosa intendi per libertà?

Quella libertà significa un tipo di composizione meno mentale: non ho un’educazione musicale, quindi devo affidarmi spesso a quello che sento, a un approccio intuitivo, chiamiamolo così. A casa abbiamo un pianoforte Schimmel di cent’anni con una cassa armonica incredibile. Ho lasciato da parte l’elettronica per tanto tempo e ho lavorato solo sul piano. Quando mi sono accorto che forse qualcosa c’era, abbiamo registrato il pianoforte con Marco Guarnerio e poi ho cominciato a sovrapporre l’elettronica che mi ero immaginato. Quindi non è un prodotto nato da una volontà di affermazione.

Quindi sei riuscito a ritrovare quella libertà. O ne hai trovata una diversa, perché anche il concetto di libertà cambia col tempo.

È diversa, vero. Questo perché il tempo è passato e professionalmente spero di essere anche un po’ migliorato, altrimenti a cosa serve tutto questo? Però mi è piaciuto tantissimo non dover ragionare sui tempi, intendo sulle durate, e lavorare sulle questioni più modali, sulla ripetizione, sul bordone. Sono caratteristiche che nell’album mi è piaciuto sviluppare molto.

Le api dell’invisibile è un album che si rifà alle sonorità di Prati bagnati, piuttosto che alle cose venute dopo.

È vero, sono d’accordo con te. Mi ricorda anche un po’ Devogue, un album realizzato con Pischetola nel ’97. Era nato perché facevamo tantissimi dischi insieme per conto di terzi e a un certo punto ci siamo detti: divertiamoci un po’ anche noi, proviamo a liberare delle idee. Ne venne fuori un disco che non era ambient, non era drum and bass; quelle cose che non bisognerebbe pubblicare perché sono inclassificabili e non si capisce a chi si rivolgono.

Second Ascent

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Il tuo è un racconto musicale fatto di episodi firmati da te, ma sempre dentro una sorta di collettività diffusa, da Battiato in avanti: la musica come pluralità e non come singolarità. È successo anche con questo disco? C’è ancora una comunità con cui lavori, a livello compositivo, oltre al live?

L’ambiente è fatto di persone, non solo di suono. Le persone sono fondamentali. Componendo questo disco ho cercato proprio di chiudermi in una stanza mentale. Però, e arrivo al dunque, non sarei mai riuscito a farlo senza l’aiuto delle persone che abbiamo in parte nominato. E mi fa piacere aggiungere una persona, appunto Carla, Alice, che vivendo con me da 42 anni mi deve sopportare.

Ha partecipato, o ti ha consigliato?

Mi ha sostenuto amorevolmente. Abbiamo fatto insieme 12 o 13 album, non ricordo, quindi non abbiamo solo una confidenza personale ma anche professionale. Forse per abuso di frequentazione. È stata lei a dirmi: fai bene a farlo, probabilmente ne hai più bisogno di quanto ti sembri. È giusto nominarla, anche se non è entrata nel lavoro vero e proprio.

E lo spirito di Battiato?

Quando lavoro non posso non pensare a Franco: ci siamo legati quando aveva composto Clic, poi è arrivata tutta la serie dei dischi bianchi, quelli più estremi, cui dopo abbiamo affrontato insieme il ritorno alla forma canzone. E Franco non ha mai abbandonato il gusto per la ricerca, per forme espressive diverse da quelle dedicate all’ambito più commerciale. È chiaro che mi ha influenzato al cento per cento: lui, le persone, gli ascolti e le frequentazioni che abbiamo avuto insieme, il minimalismo e non solo la musica, le arti di vario genere. L’importanza di Franco nella mia vita è enorme, ma in questo caso era forse uno degli elementi da dimenticare. Poi alla fine non lo dimentichi, perché c’è sempre.

La musica è anche questo: persone che agiscono nell’invisibile, che non entrano tecnicamente nel disco ma ne sono presenti comunque. E l’invisibile torna nel titolo, ma anche nei Prati bagnati: nel libro di René Daumal a cui facevi riferimento diretto, la montagna di cui si parla è un simbolo.

Certo, nel libro la cosa più difficile è trovarla, perché c’è un’isola protetta da una specie di campo magnetico, penetrabile solo all’imbrunire.

Che rapporto hai con la parola invisibile? Torna nel titolo, nel tuo lavoro e anche nella tua carriera: Prati bagnati è diventato un disco di culto, in Italia, in Europa e nel mondo, con stampe all’estero, senza che tu lo promuovessi, nell’invisibilità dell’artista.

Intanto non si può non dire che la musica è invisibile, è l’unica arte invisibile. Walter Pater, nel suo enorme libro Il Rinascimento, dice che ogni arte aspira alla condizione della musica. A un certo punto lo scrive, ed è chiarissimo: l’immateriale non è antagonista del visibile, della materia, ci sta dentro. Quindi l’idea è entrare dentro le cose, provare ad approfondire la superficie. Mi vengono in mente gli espressionisti astratti: Pollock, Rothko, de Kooning. Hanno provato a dipingere senza condizionamenti culturali, mentali. Questo per me è un approccio che non riguarda solo il fare musica, ma un atteggiamento che si cerca di avere in tutta l’esistenza: andare a cercare gli hidden place, le cose segrete, il luogo dove stiamo. Poi coincide, come dici bene tu, con il fatto che non mi piace tanto esibirmi e non ho ancora preso in considerazione i social. La vita è così breve e bisogna fare tante cose per campare che il tempo che hai lo dedichi a leggere o a provare a fare qualcosa che ti avvicini a un io più profondo. E quello a volte è invisibile, non si manifesta.

Dall’invisibile all’immagine. Tu con quest’ultima hai un rapporto speciale, essendo diventato il tuo lavoro. Come nasce l’idea della copertina di questo lavoro?

È un quadro che abbiamo appeso in casa.

Perché questa scelta?

Perché anche lì c’è una cosa non visibile: le due nuvole hanno la stessa forma dei due alberi. Come se fosse una considerazione del pittore. Mi interessava quella relazione invisibile: le forme della natura rispondono a leggi invisibili. E poi c’è un’altra cosa, che ancora non puoi vedere perché l’album esce il 27 di questo mese: sopra il quadro c’è una specie di magenta e, sfilando la busta interna che contiene il disco, il quadro riprende i suoi colori originali. Anche questo è spingere ad addentrarsi, a cercare la forma naturale più plausibile.