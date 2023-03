Gorillaz, la videointervista esclusiva con il malvagio bassista Murdoc

I Gorillaz, la band virtuale ideata da Damon Albarn, sono da poco tornati con il loro ottavo disco in studio, Cracker Island.

Cracker Island, all’interno della carriera del gruppo, si pone come il disco più classico della band meno classica del pianeta, come aveva avuto l’occasione di scriverne in anteprima nella nostra recensione.

Per l’occasione abbiamo quindi parlato con Murdoc Faust Niccals, il sinistro e malvagio bassista dei Gorillaz nato dal disegno di Liam Howlett. Con il suo solito tono, tra il misterioso e lo spocchioso, Murdoc ci ha parlato di The Last Cult, il culto a cui si ispira il disco, delle registrazioni a Los Angeles, del tour e del ruolo dei singoli componenti all’interno della struttura della band. Tutto nell’ordinaria follia tipica dei Gorillaz.

La videointervista: