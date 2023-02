gIANMARIA a Sanremo 2023: «Il duetto con Manuel Agnelli è un sogno, il prossimo con Vasco Rossi»

Sanremo negli ultimi anni non è più l’evento televisivo ad appannaggio esclusivo delle famiglie, forse sarebbe il caso di farcene tutti una ragione. Lo dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, tra gli altri, la partecipazione di gIANMARIA: 21 anni, uscito da X Factor e che punta al palco dell’Ariston perché «è il trampolino di lancio più grande e con più spettatori per la musica in Italia». Dai Måneskin in poi, insomma, niente è più stato come prima. Per loro e per il Festival. Così, oltre ad Ariete, Shari, LDA e ulteriori concorrenti in gara della Gen Z, anche Gianmaria Volpato – questo il suo vero nome – si prepara a dare tutto per arrivare in classifica «almeno fra i primi 14».

Nella parte sinistra, insomma, in una comfort zone che, come in ambito calcistico, alla fine ti può far sentire di non aver fallito del tutto la stagione. Ma come ha dimostrato lo scorso anno Tananai, ormai l’ordine di arrivo è molto relativo. Infatti l’artista vicentino, che comunque ha già vinto Sanremo Giovani, ha già un progetto discografico pronto a esplodere dal 3 febbraio, giorno di uscita del disco Mostro, omonimo del brano sanremese: «Dopo tre anni di percorso voglio dimostrare di essere bravo a fare musica e questa è la mia fototessera personale del 2022. Anche nel futuro voglio che mi ricordi questo periodo, pieno di preoccupazioni, paure e considerazioni dei miei 20 anni». La canzone, non a caso, tratta il tema della solitudine, che gIANMARIA ci ha spiegato in questi termini: «È completamente autobiografica. L’ho scritta basandomi sulla solitudine dell’ultimo anno, mi sono sentito così dopo essermi trasferito da Vicenza a Milano. Cambia tanto quando vivi senza i genitori. Sono venuto qui per il lavoro e dopo tanto impegno, che mi ha portato a Sanremo, mi sembrava di aver lasciato indietro alcune cose importanti per me». E ci ha anche sottolineato quali: «Come mia sorella che è diventata madre, mentre io facevo mille altre cose. Non mi sono perso la nascita di mia nipote, ma qualcosa sì e, forse, per lei sono diventato un ‘mostro’».

Definito come un cantautore rock-urban con sonorità persino ispirate da Kanye West, in realtà lui stesso non è in grado (e non ne sente l’esigenza) di definirsi con uno o più generi: «La mia musica è pura, sincera, cristallina. Di una persona normale, che non vuole strafare, né più né meno di quello che sono davvero. Ormai incasellarti in un genere ti preclude gli altri, invece adesso si può fare di tutto, ogni tre mesi cambia il suono, il ritmo e la sensibilità. Non so dire che genere faccio, soltanto quello che mi piace e che mi rispecchia».

Ha iniziato a comporre a 13 anni, a 16 ha capito che «ce l’avrei potuta fare, visti i feedback positivi» e ha aggiunto al talento «un grande lavoro che è sempre necessario». Ma non si presenta a Sanremo con spavalderia, visto che ammette: «Riesco ancora a controllare le emozioni, ma credo non sarò in grado nel momento in cui salirò sul palco. Non vedo l’ora di cantare, mi sento pronto a quel tipo di attenzione, ma come al solito me la farò sotto». Un po’ di palestra l’ha già frequentata a X Factor, dove «ho imparato a rapportarmi con tutte le persone che lavorano in un ambiente televisivo e a essere sincero davanti alle telecamere. In televisione bisogna imparare a rimanere se stessi, perché traspare dallo schermo».

E mentre soffre un po’ la notorietà, soprattutto fuori dalla scena («fatico a lasciarmi andare quando sono fuori di casa, fare una cazzata, urlare in strada dopo una serata sui Navigli… adesso ci penso due volte»), il primo degli obiettivi artistici dice di averlo raggiunto: «Il duetto con Manuel Agnelli è un sogno che si avvera». Ma visto che sognare non costa nulla, ci ha confessato anche gli altri che prima o poi vorrebbe tirare fuori dal cassetto: «Mi piacerebbe molto collaborare con Vasco Rossi e, visto che stiamo sognando, con i The National, un gruppo americano indie-rock che mi fa davvero impazzire».