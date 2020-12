Drigo: «Keith Richards è il più rock’n’roll di tutti»

Oggi compie 77 anni Keith Richards, fondatore dei Rolling Stones insieme al “gemello” Mick Jagger, una leggenda del rock anche grazie a una vita di eccessi da antologia. Per capire meglio questo l’artista e il chitarrista abbiamo chiesto a Enrico “Drigo” Salvi, chitarrista dei Negrita – uno dei più stonesiani del panorama italiano – cosa rappresenta per tutta una categoria.

«La prima cosa che mi viene in mente è che incarna più di ogni altro il rock’n’roll, per me ancora più di Chuck Berry. Lo ha dimostrato attraverso una carriera di altissimo livello che ha contribuito alla storia della musica. È stato un innovatore e allo stesso tempo un purista. Ha avuto una vita sopra le righe, però sentirlo parlare è una rivelazione. Le sue brevissime dichiarazioni che sono una via di mezzo tra poesia e saggezza popolare, davvero incredibile. Non è solo sesso, droga e rock’n’roll, ma un vero artista che mette insieme qualità, intelligenza, sensibilità e tutto lo spessore umano che traspare dal suo stile chitarristico».

Mitologico, in questo senso, lo strumento più utilizzato dal chitarrista degli Stones. E cioè la Micawber, la leggendaria Fender Telecaster anni ’50 che Richards iniziò a imbracciare a partire dal 1971, poco prima dell’inizio delle session per il fondamentale Exile on Main St. Lo strumento di per sé ha già una storia da fare tremare i polsi: la sei corde fu regalata a Richards nientemeno che da Eric Clapton. «Dal punto di vista tecnico è molto più abile di quel che dimostra e anche questo atteggiamento rientra nell’estetica del rock, che non ci tiene a dimostrare troppi virtuosismi. Partendo dalla scuola del blues è rimasto fedele al motto less is more, per cui attraverso pochissimo è capace di esprimere tantissimo. La sua particolarità tecnica è l’accordatura di cinque corde aperte, che caratterizza tutti i suoi lavori. Gli è stata insegnata da Ry Cooder, un altro grandissimo chitarrista».

Si tratta di un’accordatura aperta in Sol, la Open G che permette di suonare un accordo di Sol maggiore con le corde a vuoto, senza usare la mano sinistra (se siete destri come Richards), ma senza montare la sesta corda, quella del Mi basso.

Per quanto riguarda la strumentazione, «è legato al vintage e lo si vede spesso con chitarre di inizio secolo, così come gli amplificatori. Questo perché erano ancora strumenti che possedevano al loro interno il rame come materiale da conduzione. Oggi il rame è diventato raro, ma è prezioso come l’oro per strumenti e amplificatori, non c’è nessun altro materiale organico così ricco di sfumature», dice il chitarrista dei Negrita. Oltre a questo, Keith sulla chitarra effettua un cambio di pick-up, sostituendo i single coil “di serie” con un humbucker Gibson PAF (ma montandolo al contrario, in modo da invertire i poli magnetici) e al ponte un pickup (sempre della Fender), ma per lap steel. Tutto questo su una Fender Telecaster Custom, ma oltre a questa ci sono state fra le sue preferite, una Telecaster Sunburst con pick-up humbucker al manico e ponte Schecter e una Telecaster del ‘52 con un humbucking Gibson al manico.

«Nel mio modo di suonare» spiega Drigo «ho cercato di rubargli in particolare quell’attitudine di rimanere essenziale e riuscire comunque ad esprimermi non tanto con assoli pirotecnici, ma con la semplicità dell’espressività. Non a caso lui è anche definito Mr. Riff, visto che i suoi riescono a piacere a più generazioni, dai miei genitori a mio figlio senza risultare sorpassati, ma sono un vero e proprio classico».

«Questa particolarità ha aggiunto l’ho ritrovata poi studiando Andrés Segovia che è l’inventore della chitarra moderna. Prima di lui era uno strumento bistrattato, visto che si pensava avesse poca proiezione, quindi che non si sentisse senza amplificazione nei teatri e così i compositori non utilizzavano questo strumento per scrivere la musica. Ma con Segovia, che ha ripreso Bach per chitarra, l’approccio è cambiato e Richards è uno dei continuatori di quella grande tradizione».

Se Drigo potesse incontrare Richards, gli piacerebbe duettare sulle note di Happy, il brano contenuto in un disco fondamentale per il sound degli Stones come Exile on Main St., «visto che l’album l’ho consumato dagli ascolti e per anni è stato anche la suoneria del mio cellulare». In buona sostanza, Keith Richards è una leggenda del rock perché «è impossibile scindere la vita dall’arte e avendo avuto una vita pazzesca, attraverso le corde della chitarra, come una sorta di psicoanalisi, ci ha fatto rivivere le sue stesse emozioni».