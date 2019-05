Che cosa hanno da dirsi Mahmood ed Enrico Mentana?

Mahmood ed Enrico Mentana hanno un sacco di differenze tra loro ma, oltre essere nati entrambi alla Clinica Mangiagalli di Milano, condividono anche un pensiero sulla società del futuro, su come dovrebbe essere e su come, invece, ci stiamo allontanando da quella ideale.

In anteprima, qui sopra, l’intervista doppia al vincitore del Festival di Sanremo e al direttore del telegiornale di La7 dove, guidati da Antonio Dikele Distefano, affrontano temi come il successo, la notorietà (selfie compresi), la società contemporanea e quella che verrà, tra vecchi che non si alzano dalle poltrone e giovani che faticano a fare sistema per prendere il loro posto.

Due personaggi mediatici, per ragioni diverse, raccontano e ragionano sull’Italia e su Milano, la loro città.