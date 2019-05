29 Maggio 2019 14:00

Che cosa hanno da dirsi J-Ax e Nina Zilli?

«Una volta non potevi stare a casa a non fare un cazzo con la scusa di essere un artista come sti fiocco di neve di millenial che ci sono in giro». Il rapper e la cantante si confrontano sulla famiglia, la provincia, i flim e, ovviamente, la musica