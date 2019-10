In uscita il 15 novembre un album tributo a Francesco Guccini

Uscirà il 15 novembre Note di viaggio, una raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini reinterpretate da alcune grandi voci della musica italiana: Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli.

Il lavoro (disponibile da oggi in pre order) è interamente prodotto e arrangiato dallo storico musicista Mauro Pagani -al fianco del Maestrone per la prima volta. Il disco non vuole essere meramente celebrativo, ma guardare al futuro ed è solo il primo capitolo di un progetto che si completerà nel 2020, e sarà disponibile nelle versioni CD Standard, CD Limited Edition numerata, Vinile, Vinile Limited Edition numerata, in streaming e digital download.