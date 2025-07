Il nuovo disco di Kesha è un bel casino (in senso buono)

È facile tifare per Kesha, il che rende l’ascolto del suo nuovo album (.) — il primo da artista indipendente, non a caso è uscito il 4 luglio — un’esperienza interessante. Contornato da momenti di riflessione, (.) è un disco pop vivace che si diverte a lanciare oggetti contro il muro per vedere cosa rimane attaccato, non perdendo l’entusiasmo anche nel caso non tutti i lanci siano, diciamo, riuscitissimi.

Il disco riprende più o meno da dove si era interrotto Gag Order del 2023, con la traccia d’apertura intitolata non a caso Freedom. E la sua sperimentazione pop continua. Anzi, possiamo dire che il suo debutto ‘indie’ coincida perfettamente con la svolta mainstream, da tempo, dell’hyperpop. C’è Joyride, il primo singolo diventato virale l’anno scorso grazie a quella fisarmonica norteña, c’è in Yippie-Ki-Yay in cui torna a collaborare con T-Pain regalando al suo pubblico un eterno revival 2010.

Le cose si calmano un po’ mentre (.) volge al termine. In Glow la sua voce si muove tra sintetizzatori a otto bit, mentre nel brano Cathedral canta: «Ogni secondo è un nuovo inizio/Sono morta all’inferno per poter ricominciare a vivere». «Sono la cattedrale». Una cattedrale pronta ad accogliere chiunque le abbia creduto.