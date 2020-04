Kyle Wilkerson, promoter del Bootleg Theater di Los Angeles e co-fondatore di Sid the Cat Presents, fotografato da Pooneh Ghana. «Le ultime settimane sono state caotiche, tutto cambiava rapidamente», dice. «Per un minuto ho pensato che saremmo riusciti a fare alcuni concerti nel nostro piccolo locale da 250 persone; nel giro di poche ore ho capito che non faremo nulla per molto tempo. Abbiamo un piccolo team indipendente che gestisce le cose al Bootleg, offre uno spazio sicuro per gli artisti. Ora lo staff è senza lavoro, e chi lavora in biglietteria, nel reparto luci e al bar non riceverà lo stipendio».