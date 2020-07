I migliori festival dell’estate 2020 in Italia (sì, esistono ancora)

Rassegne più che festival. Piccoli concerti più che grandi eventi. Quella del 2020 non è un’estate come le altre, ma la musica non si è fermata. Sarà tutto più piccolo e non ci saranno concertoni, ma si suonerà un po’ ovunque in Italia. Anzi, si è già cominciato. Questi festival hanno a volte nomi strani, non possono e non devono richiamare grandi folle, spesso sono poco rock’n’roll, ospitano in molti casi i medesimi artisti che hanno fatto la scelta di tornare a suonare, nonostante tutto, per far sì che quella del 2020 non sia un’estate senza musica. Sono accomunati da una parola usata nella comunicazione: ripartenza.

Cuori impavidi

Una rassegna di “concerti acquatici” all’Idroscalo di Milano curati da Mi Ami e Magnolia. Già iniziato con Generic Animal.

Chi: Eugenio in Via di Gioia, Dardust, Pop X, Dente, Francesca Michielin, Vasco Brondi.

Dove: Tribune dell’Idroscalo, Milano.

Quando: 16 luglio-10 settembre.

Pecci Summer Live

Non solo musica, ma anche dj set, cinema all’aperto, incontri e conversazioni.

Chi: Dente, Bugo, Gio Evan, Guano Padano, Ghemon.

Dove: Teatro all’aperto del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato (PO).

Quando: 9-25 luglio.

Estate Sforzesca

Rassegna nel cortile del Castello Sforzesco di Milano. Non solo musica. Già iniziata.

Chi: Fanfara Station, Enrico Ruggeri, Treves Blues Band, Ayom, Gigi Cifarelli & Antonio Onorato.

Dove: Castello Sforzesco, Milano.

Quando: 21 giugno-3 settembre.

Acieloaperto

Nome dell’edizione: Risveglio. «Un’edizione speciale per ricordare che la musica segna percorsi, sfide, rinascite e ripartenze, e lo farà anche questa volta: a cielo aperto».

Chi: Remo Anzovino, Calibro 35, Comet Is Coming, Andrea Laszlo De Simone, Nouvelle Vague, Francesca Michielin.

Dove: Rocca Malatestiana di Cesena e Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC).

Quando: 18 luglio-1 settembre.

Blues Around

In pratica, il Pistoia Blues in versione ridotta e tutta italiana.

Chi: Bud Spencer Blues Explosion, Edoardo Bennato, Eugenio in Via di Gioia, Negrita.

Dove: Piazza Duomo, Pistoia.

Quando: 18 luglio-6 agosto.

SEI Festival

SEI sta per Sud Est Indipendente. È una rassegna che si svolge all’interno del Castello di Corigliano nell’ambito di una serie di attività che comprendono anche cinema, arte, danza, cibo e artigianato.

Chi: Giardini di Mirò, Beatrice Antolini, Dente, Napoli Segreta, Giovanni Truppi, Vinicio Capossela.

Dove: Castello Volante di Corigliano d’Otranto (LE).

Quando: 18 luglio-4 settembre

Musicastelle

Quattro concerti gratuiti (Diodato e Brunori hanno già suonato) tra le montagne della Valle d’Aosta.

Chi: Elodie, Niccolò Fabi

Dove: Gressoney-La-Trinité e Valgrisenche.

Quando: 18 e 25 luglio.

Risorgimarche

Concerti nei borghi e nei siti archeologici, e concerti-escursioni all’alba e al tramonto. Il direttore artistico è Neri Marcorè.

Chi: Musica Nuda, Ambrogio Sparagna, Peppe Servillo, Enzo Abitabile, Dente, Paolo Fresu.

Dove: Varie città delle Marche.

Quando: 18 luglio-29 agosto.

Tones on the Stones

Festival piemontese dedicato alle produzioni cosiddette immersive. Titolo della 14esima edizione: Before and After. Vuole essere «un’opera-studio, una residenza-laboratorio lunga un’intera settimana».

Chi: Nicolás Jaar, Paolo Fresu.

Dove: Cava dismessa Roncino di Oira (VB) e altre location.

Quando: 19-26 luglio.

Rock (quasi) sul Serio

Due serate a ingresso gratuito: sono 300 posti con ingresso gratuito dopo prenotazione con cauzione.

Chi: Margherita Vicario, Dente.

Dove: Parco Carrara, Villa di Serio (BG).

Quando: 24-25 luglio.

Voci per la libertà

Musica e diritti umani nel segno di Amnesty International, alla 23esima edizione.

Chi: Niccolò Fabi, Marina Rei, Margherita Vicario, Meganoidi.

Dove: Adria e Rosolina Mare, in provincia di Rovigo.

Quando: 25 luglio-2 agosto.

No Borders

Il «festival di musica senza confini» in quest’anno di magra ospita Manu Chao, un tempo superstar. Ai Laghi di Fusine si arriva solo a piedi (due ore) o in bicicletta (un’ora) e perciò i concerti si tengono nel primo pomeriggio.

Chi: Manu Chao, Mannarino, Diodato, Brunori SAS, Elisa.

Dove: Laghi di Fusine e Altopiano del Montasio, Tarvisio (US).

Quando: 25 luglio-8 agosto.

Diluvio Festival

Sottotitolo: Musica, arte e sogni in questo tempo sospeso. «Non potremo ballare abbracciati e urlare alla transenna, ma potremo tornare a condividere esperienze e ricordi di un momento irripetibile».

Chi: Beatrice Antolini, Davide Toffolo, Endrigo, Ettore Giuradei.

Dove: Parco del Maglio, Ome (BS).

Quando: 30 luglio-2 agosto.

Reload Sound Festival

Alla decima edizione, tre giorni di musica a Biella.

Chi: Niccolò Fabi (con Roberto Angelini e Pier Cortese), Samuel.

Dove: Ex Campo Volo Aquiloni, Biella.

Quando: 31 luglio-2 agosto.

Indiegeno Fest

Gli artisti raffigurati come supereroi e per ora due date con Diodato e la sera dopo Elodie.

Chi: Diodato, Elodie.

Dove: Teatro Greco di Tindari (ME).

Quando: 4-5 agosto.

Abbabula

«Mai come quest’anno abbiamo sentito il bisogno di dare un segnale forte con un cartellone che permetta al pubblico di ritornare alla dimensione live».

Chi: Samuel, Paolo Benvegnù, Davide Toffolo, Max Collini, Lodo Guenzi & Bebo Guidetti, The Niro, Erica Mou.

Dove: Piazza Moretti, Sassari.

Quando: 4-7 agosto (con anteprima il 30 luglio).

Luce Music Festival

Rassegna itinerante in Puglia. Chicca: il Pandemonium di Vinicio Capossela, «narrazioni, piano, voce e strumenti pandemoniali», con Vincenzo Vasi.

Chi: Vinicio Capossela, Dente, Francesca Michielin.

Dove: Parco Naturale Lama Balice, Bitonto (BA).

Quando: 7-12 agosto.

Locus Festival

Sarà una “limited edition”, dicono gli organizzatori, ovvero un’edizione «compatibile con i subentrati limiti di pubblico e di disponibilità degli artisti».

Chi: Vinicio Capossela, Niccolò Fabi, Calibro 35, Ghemon, Colapesce Di Martino, The Comet is Coming, Lorenzo Senni, Napoli Segreta.

Dove: Locorotondo (BA) e sulla costa.

Quando: 7-15 agosto.

Time in Jazz

Il festival diretto dal trombettista Paolo Fresu è uno dei primi ad avere annunciato l’edizione 2020, nonostante il coronavirus.

Chi: Daniele Silvestri, Paolo Fresu, Cristina Zavalloni, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso.

Dove: Berchidda (SS) e altre località della Sardegna settentrionale.

Quando: 9-16 agosto.

Color Fest

Immersi nel verde di un agriturismo a 10 minuti da Lamezia Terme. Nome dell’edizione: Ricomincio da te.

Chi: Colapesce Dimartino, Pop X, Flavio Giurato, Giovanni Truppi.

Dove: Agriturismo Costantino, Maida (CZ).

Quando: 12-13 agosto.

Cinzella Festival

È arrivato alla quarta edizione. Il 12 agosto ci sarà anche la protezione gratuita del film di PJ Harvey A Dog Called Money.

Chi: Diodato, Bud Spencer Blues Esplosion, Andrea Laszlo De Simone, Guano Padano.

Dove: Cave di Frantiano Grottaglie (TA).

Quando: 12-15 agosto.

Live Rock Festival

Festival gratuito, quest’anno in versione ridotta.

Chi: Davide Toffolo, Flame Parade, Margherita Vicario, Lucio Corsi, Populous (dj set), Maria Antonietta.

Dove: Giardini Ex Fierale, Acquaviva di Montepulciano (SI).

Quando: 10-13 settembre.

Festival della bellezza

All’Arena di Verona, con la platea coperta di sabbia e il pubblico attorno a 360°, vanno in scena le connessioni fra eros e bellezza. Lo segnaliamo perché c’è anche della musica: Mogol racconta la svolta della canzone negli anni ‘60/70, Bennato si esibisce nel concerto ‘La bellezza del rock’, Morgan e Vittorio Sgarbi portano in scena ‘Il velluto sotterraneo dell’eros’ su Lou Reed, Andy Warhol, il rock e l’arte negli anni ’60.

Chi: Mogol, Edoardo Bennato, Morgan

Dove: Arena, Verona.

Quando: 11-19 settembre.