I Coldplay sul Tamigi e le altre performance ai Brit Awards 2021

La cerimonia di premiazione dei Brit Awards 2021, l’equivalente dei Grammy per l’industria discografica britannica, si è aperta con una coloratissima performance dei Coldplay. Tra effetti speciali, riprese aeree e proiezioni tridimensionali, Chris Martin e i suoi hanno cantato il loro ultimo singolo Higher Power a bordo di una chiatta sul fiume Tamigi, fuori dalla O2 Arena dove 4000 persone stavano per assistere alle premiazioni.

Qui sotto potete le altre performance di ieri sera ai Brits 2021, dentro e fuori l’Arena, comprese la cover di It’s a Sin di Years & Years con Elton John e Anywhere Away From Here di Rag’n’Bone Man con P!nk che sono state pubblicate come singoli per beneficenza. Qui invece potete leggere i nomi di tutti i vincitori (spoiler: è stata la serata di Dua Lipa).

I Coldplay sul Tamigi

Dua Lipa trasforma la metro in una disco

The Weeknd sotto una pioggia di lacrime

Years & Years si mette comodo sul piano di Elton John

Arlo Parks in mezzo ai girasoli

Olivia Rodrigo nella casa delle farfalle

Rag’n’Bone Man e P!nk cantano per il Servizio Sanitario Nazionale

Headie One dentro al tabloid

Griff esce dal buco nero