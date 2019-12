I 20 singoli migliori degli anni ‘10

20. “Oblivion” di Grimes

Con una frangetta tinta di rosa e una voce da soprano “ultraterrena”, l’eccentrica canadese Claire Boucher ha inaugurato una nuova epoca dance pop con l’album del 2012 Visions. In Oblivion, che si distingue dagli altri brani dell’album, Boucher parla dei pericoli che una donna corre ad andare in giro di notte, accompagnata dal suono ondeggiante di un sintetizzatore. «Sono stata aggredita e per diverso tempo ho avuto grosse difficoltà ad avere relazioni di qualunque tipo con gli uomini», ha rivelato Boucher a Spin. «C’è stato un periodo in cui ero letteralmente terrorizzata dagli uomini». Nel video si vede Boucher del tutto spensierata in alcuni stadi, circondata da ragazzi a torso nudo che urlano – un sogno di convivenza pacifica tra donne e uomini in un ambito tipicamente di dominio maschile. – S.E.

19. “Hold On” Alabama Shakes

Questo importante singolo degli Alabama Shakes è stato realizzato alla vecchia maniera: la band ha inserito un riff nella canzone, ancora incompiuta, durante un concerto, con la cantante Brittany Howard a ideare il testo durante l’esibizione. Con il suo groove sobrio, la voce elastica di Howard e chitarre che sembrano strumenti allo stato grezzo, la versione finale era diversa da tutte le altre canzoni che si sentivano in radio. Ciò che ha permesso alla canzone di durare, soprattutto con il passare del decennio, è il messaggio di speranza che dà. «Avevo bisogno di un sacco di forza per andare al lavoro al mattino, andare a suonare dopo aver staccato, dormire due ore, tornare al lavoro… Insomma, avevo bisogno di sperare, di pregare affinché un giorno io potessi lasciare il mio lavoro e fare qualcosa che mi rendesse felice», ha detto Howard. «Per fare tutto questo devi credere in qualcosa». – D.B.

18. “Bad and Boujee” Migos

«È in stile trap, non pop», ha detto Offset a Rolling Stone, riflettendo sull’improbabile ascesa alla testa delle classifiche di questo brano diventato famoso negli strip club di Atlanta. Lunga quasi sei minuti, ricca di fantasiose rime acrobatiche sul fare e spendere soldi e con un beat di Metro Boomin carico di presagi negativi ma finemente stratificato, la parte iniziale del ritornello ha generato un inevitabile serie di meme. La chicca? La presenza di un Lil Uzi Vert quando non era ancora famoso, che spende 100mila dollari ogni 300mila che mette in cassaforte. È una serata tra ragazzi, e una sfida a unirsi a loro. – N.C.

17. “Get Lucky” Daft Punk

Nel 2013, mentre la Miley Cyrus di Bangerz twerkava e il Kanye West di Yeezus sfogava la sua rabbia, due ragazzi francesi allentarono questa tensione con un pastiche disco che vede la collaborazione del mago del funk Nile Rogers alla chitarra e di Pharrell Williams alla voce. «Non so se sia un brano disco», disse Williams. «Sembra più post [disco]». E infatti, mentre la melodia si ripete in maniera impeccabile come il battito cardiaco accelerato di un ballerino, la voce di Williams occupa il posto che spettava alle dive degli anni ’70, promettendo una trascendenza vertiginosa con un falsetto semplice e spiccatamente moderno che allude a un pizzico di conforto materiale. È un pezzo di un’umanità di gran lunga superiore a quella di qualunque altro brano di questo brillante duo robotico. – N.C.

16. “Stoned and Starving” Parquet Courts

Andrew Savage dei Parquet Courts era a Ridgewood, nel Queens, e stava facendo da cat sitter per un amico quando, strafatto, decise di fare una camminata per andare in drogheria. La passeggiata sarà d’ispirazione per la più grande hit indie rock del decennio, con la band che perde ogni contatto con la realtà quando Savage trasforma la frase “Stavo pensando a Swedish Fish, alle noccioline o alla liquirizia” in un dilemma esistenziale. Dal vivo, la band ha trasformato il brano in un epico racconto psichedelico nel solco della tradizione newyorkese dei Television e dei Feelies, ponendo le basi per un decennio in cui i Parquet Courts hanno dimostrato di essere molto più di una semplice band nostalgica dell’indie anni ’90, anche se hanno cominciato a stancarsi di suonare Stoned and Starving una volta che i compagni del college hanno iniziato ad andare ai loro concerti per richiederla, proprio come accadeva a molte band negli anni ‘90. – J.D.

15. “Mi Gente” di J Balvin e Willy William

«La cosa bella di Mi Gente è che l’ho scritta in spagnolo con Willy William, un produttore di Parigi… e che è arrivata al numero uno in tutto il mondo», ha detto Balvin nel 2018. In questa canzone la star colombiana del reggaeton si batte affinché il futuro del pop accolga tutti e non abbia confini, parla di inclusione musicale mentre William fa la sua parte con un riff di una disperazione contagiosa e un beat martellante. Mi Gente era un successone già prima del remix. Come ha spiegato Balvin, «non è stata una strategia per renderla ancora più famosa… L’abbiamo fatto per la cultura». – S.E.

14. “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper

Shallow ci ha messo solo dieci secondi per diventare una delle migliori canzoni scritte per un film di sempre. Il duetto è stato presentato per la prima volta nei trailer di A Star Is Born, il debutto da attrice protagonista di Lady Gaga al fianco del co-protagonista Bradley Cooper. Il film è uscito dopo qualche anno di confusione per la cantante: gli ultimi due album da solista erano stati dei flop a livello di classifica e di critica, ma si era guadagnata l’affetto di nuovi fan con l’album jazz Cheek to Cheek, in collaborazione con Tony Bennett, e con l’esibizione al Super Bowl. Ma ascoltare Shallow è come assistere alla rinascita di una superstar. La canzone, un momento critico per Ally, l’insicuro personaggio di fantasia interpretato da Lady Gaga, che la canta sul palco durante un concerto in uno stadio per Jackson, rocker finito interpretato da Bradley Cooper, è grandiosa, proprio come dovrebbe essere nel film vero e proprio. Al di là della pellicola, Shallow è un testamento del tipo di pop drama che Lady Gaga è sempre stata capace di trasmettere e che i fan continueranno a imitare nei karaoke e in macchina negli anni a venire. – B.S.

13. “Your Best American Girl” di Mitski

Per chiunque abbia seguito l’ascesa di Mitski da studentessa della facoltà di musica della SUNY Purchase alla star dell’indie rock che è ora, è impossibile ascoltare il ritornello di Your Best American Girl senza immaginarsi una marea di giovani fan che lo cantano a squarciagola. In una sola canzone, Mitski propone a una nuova generazione il rock degli anni ’90, quello con cui all’epoca si faceva headbanging, e al tempo stesso lancia frecciatine ad alcuni degli elementi più insidiosi e bianco-centrici di quella tradizione. «Non sono cresciuta negli Stati Uniti. Ho scritto questa canzone perché volevo cercare di adattarmi alla mia vita da americana, ma proprio non ci riesco», ha dichiarato Mitski Miyawaki parlando della canzone. – C.S.

12. “Old Town Road” di Lil Nas X

Creata da un diciannovenne spacciatore di meme di Twitter con un beat da 30 dollari trovato su internet, resa popolare dagli utenti di TikTok che barattavano i loro vestiti con abiti da cowboy ed entrata nella storia per essere rimasta in vetta alla Hot 100 per ben diciannove settimane (un record), questa straordinaria ballata di due minuti e i relativi remix divenuti virali chiudono in maniera impeccabile un decennio di grande cambiamento, e non solo per via di internet. Borbottando versi sul tradimento e sull’andare a cavallo (con il campionamento di una canzone dei Nine Inch Nails e un breve passaggio di banjo) e reclutando un Billy Ray Cyrus che ha accettato con piacere di collaborare al remix che ha reso la canzone ancora più famosa, Lil Nas X si è sfacciatamente impossessato dei cliché della musica country e i ragazzi, a loro volta, hanno preso d’assalto le barricate del pop mainstream usando come arma questo brano hip hop. «Mi annoiavo e un giorno ho scritto questa canzone», ha dichiarato Nas a Rolling Stone. È la noia di fronte lo status quo, e non la risposta a esso, ad aver parlato a una nuova generazione. – N.C.

11. “Royals” di Lorde

Ispirandosi a una vecchia foto di George Brett, il battitore dei Kansas City Royals, e a Watch the Throne di Jay-Z e Kanye West, una quindicenne neozelandese, Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, scrisse un’ode un po’ arrogante alle sue fantasie di grandezza (e ai sentimenti contrastanti che ne derivavano) che diventò una hit mondiale e che fu il biglietto da visita di una delle più grandi superstar del pop spuntate dal nulla. «Avevo in testa solo quella parola», ha detto del titolo. «È davvero fantastica». Malinconica ma piena di orgoglio, Royals è una canzone pop rap lo-fi dal tono quieto, con Lorde che borbotta le parole come se stesse inventando una poesia mentre guarda distrattamente il telefono. Tutto sommato è la classica canzone da teenager depressa, ma il linguaggio utilizzato per esprimere il malessere dei millennial è completamente nuovo. – J.D.

10. “Hotline Bling” di Drake

Drake ha (giustamente) criticato aspramente i Grammy per aver premiato questa canzone – che non è affatto rap – come miglior canzone rap e miglior collaborazione con un artista rap, chiedendosi se non abbiano scelto queste categorie solo «perché sono nero». In difesa dei Grammy, però, c’è da dire che il brano è un bel mix di generi: caraibica nelle sonorità ma con un campionamento soul degli anni ’70, super coverizzata (e con un video che ha dato vita a una marea di meme) e finita nel mirino della critica per il suo testo inneggiante allo slut-shaming, la canzone è più un miracolo di internet che una hit pop. Insomma, è il trionfo del mainstream generato dagli utenti. – N.C.

9. “I Like It” di Cardi B feat. Bad Bunny e J Balvin

Nessuno ha mai accusato Cardi B di avere una mente chiusa. I Like It è la sua idea dell’hip hop come una grande festa di quartiere multiculturale alla quale tutto il mondo partecipa. La canzone vede anche la partecipazione del rapper portoricano Bad Bunny e della star colombiana del reggaeton J Balvin. I tre cantano in modo brillante sul groove trap della hit di Cardi B, nella quale troviamo anche un campionamento del classico boogaloo I Like It Like That. Gli ospiti si dimostrano all’altezza – chi se non Balvin potrebbe paragonarsi a Lady Gaga e a Jimmy Snuka nello stesso verso? –, ma la protagonista indiscussa è Cardi, che rende I Like It una hit assoluta. – R.S.

8. “Follow Your Arrow” di Kacey Musgraves

La cowgirl texana ha fatto il suo grande esordio con Follow Your Arrow e ha avuto uno stile tutto suo fin dall’inizio. Sul twang della chitarra, la cantante venticinquenne ci dà un consiglio semplice: «Fai un sacco di casino/Bacia un sacco di ragazzi/O bacia un sacco di ragazze se è quello che vuoi fare.» Musgraves ha sollevato un polverone, ma si è rifiutata di fare marcia indietro. «Anche se alla gente non piace il fatto che una ragazza baci un’altra ragazza o il riferimento alla droga, spero che almeno siano d’accordo con me sul fatto che, a prescindere da tutto, ognuno debba essere libero di amare chi vuole e di vivere come vuole», ha dichiarato. Da allora, come dice il titolo della canzone, la cantante “segue la propria freccia”. – R.S.

7. “Thank U, Next” di Ariana Grande

Quando Ariana Grande si è lasciata con Pete Davidson del Saturday Night Live dopo una storia d’amore travolgente e molto pubblica, la cosa più ovvia da fare sarebbe stata scrivere una diss track da giornale scandalistico, e invece la cantante ha pubblicato una delle breakup song più belle di sempre, un’ode alle lezioni imparate e all’amor proprio, un brano spensierato che lascia intendere che l’artista si è già messa l’anima in pace, preparandosi a scoprire nuovi orizzonti. In questa canzone Ariana svela diversi segreti sulla relazione con Davidson e sembra lontana anni luce dalla diva bubblegum soul in cerca di uomini di un paio di anni fa. «Stavamo perfino per sposarci/E sono davvero grata a Pete», canta. Ariana Grande ha iniziato a lavorare alla canzone nel bel mezzo della relazione con Davidson e ha scritto diverse versioni, compresa una in cui si sposano: «Poi ci siamo lasciati ancora, perciò alla fine ho scelto quel verso», ha detto. – J.D.

6. “Runaway” di Kanye West

Ecco che cosa intendiamo quando parliamo del “vecchio Kanye”: una canzone – che si suppone sia un mea culpa per il diverbio con Taylor Swift agli MTV Video Music Awards del 2009 – che si apre con 36 secondi in cui la tastiera sembra una via di mezzo tra la colonna sonora di un film slasher e una lezione di pianoforte, che si conclude con una voce oscurata dal vocoder con cui West canta la sua cattiveria, accompagnato dal basso, da un campionamento di Rick James, e da Pusha T che interviene parlando delle donne presenti nel “balla-nigga matrix” (in seguito Pusha T ha rivelato che West continuava a fargli riscrivere questo verso, urlandogli ripetutamente «Devi essere più stronzo»). La canzone è forse una feroce accusa in cui Kanye si autodistrugge? O è forse un’alzata di spalle davanti al suo essere costantemente in bilico tra la consapevolezza di sé e il narcisismo? Per quel che può valere, West l’ha spiegato così ad Access Hollywood: «È strano: è come se fosse un inno maschile, ma è un inno femminile. Basti pensare a “Let’s have a toast with a douchebag!” (“Facciamoci un toast con uno stronzo!”)». Che sia ‘toast’ o ‘roast’, è tutto così triste, spaventoso e quasi incomprensibile nella sua bellezza ferita. – N.C.

5. “All Too Well” di Taylor Swift

In un primo periodo i singoli allegri prodotti da Max Martin avevano più successo, ma i veri fan sanno che il cuore pulsante di Red è questa ballata che sotto sotto spacca. All Too Well parla di una relazione finita da tempo, ma non nei ricordi di Swift, dove si fa ancora sentire con tutta la sua forza, e nel cassettone del suo ex, dove tiene la sciarpa che ha preso in prestito da lei e che non può restituirle. La delusione si fa ancora sentire nella voce della cantante, perché pensa a quell’adulatore che si è rivelato “così involontariamente crudele in nome dell’onestà” (“so casually cruel in the name of being honest”). Swift ha improvvisato questo verso, il suo preferito dell’album, durante il soundcheck di un concerto: «Ero sul palco e stavo solo suonando ripetutamente quegli accordi. La mia band mi ha seguito e ho dato di matto». I tabloid hanno subito identificato il ladro della sciarpa in Jake Gyllenhaal, ma la cosa bella di All Too Well è che ti fa sentire come se fossi lì insieme a Taylor Swift. – S.V.L.

4. “Formation” di Beyoncé

Tra le tante hit di Beyoncé, quella che rappresenta al meglio la sua influenza culturale negli anni ’10 è Formation, un elegante pezzo autobiografico che è stato anche il grido di battaglia di milioni di persone. Rendendo omaggio alle proprie radici dell’Alabama, della Louisiana e del Texas, Beyoncé ha fatto dell’esperienza dei neri nel Profondo Sud una fonte di orgoglio e le è bastato un distico del tutto esplicito per cambiare per sempre il significato di una cena al Red Lobster. La genialità di Formation – soprattutto se si considerano anche l’immaginario suggestivo rievocato dal videoclip e l’esibizione al Super Bowl – sta nell’intreccio tra le vicende personali della cantante e quelle politiche: Beyoncé impersona l’uragano Katrina indossando un bellissimo abito Givenchy e sfida il pubblico a definirla una contraddizione. Naturalmente non tutti l’hanno capito, ma Beyoncé non se l’è presa: «Sono un’artista e penso che solitamente l’arte più incisiva venga fraintesa», ha detto. – S.V.L.

3. “Rolling in the Deep” di Adele

Ferita dalla fine recente della relazione con un fotografo più vecchio di lei, Adele iniziò a lavorare nello studio di produzione di Paul Epworth, nel nord-ovest di Londra, e compose la più grande breakup song degli anni ’10. «Non mi arrabbio mai, ma in quel periodo ero pronta a uccidere», dirà in seguito. Lo si capisce dalla sua voce, la cui furia ruggente ha un che di biblico. Rolling in the Deep ha fatto di Adele una superstar e ha dimostrato che i grandi classici gospel blues sono ancora in grado di conquistare il mondo. «Carole King è l’ultima persona [prima di Adele] ad aver scritto testi in cui le donne possono subito immedesimarsi», ha dichiarato Aretha Franklin. «Amo sentire una ragazza sullo scuolabus urlare “We coulda had it all!”» – S.V.L.

2. “Alright” di Kendrick Lamar

«Puoi avere tutto il successo del mondo, ma il tuo valore sarà sempre in discussione se sei di Compton», ha dichiarato Kendrick Lamar a Rolling Stone nel 2015. Nel singolo più rappresentativo di To Pimp a Butterfly, album che ha segnato un’epoca, Lamar drammatizza questo conflitto interiore in maniera viva e immediata. «Ho dovuto combattere per tutta la mia vita», esordisce, citando The Color Purple di Alice Walker per ricordare intere generazioni di traumi. Quando Pharrell irrompe con il suo brio, Kendrick trova un motivo per credere: «Se Dio è con noi, andrà tutto bene». Nel quadro della complessità del viaggio emotivo dell’album, questo è un momento di cauto ottimismo. Dopo aver raggiunto il successo in tutto il mondo, Alright è diventata l’inno di un nuovo movimento per i diritti civili: il ritornello è stato cantato in tutti gli Stati Uniti nel corso di moltissime manifestazioni del movimento Black Lives Matter. – S.V.L.

1. “Dancing on My Own” di Robyn

“Sono proprio qui, perché non mi vedi?” Robyn avrebbe potuto cantare anche davanti al pubblico pop statunitense del decennio scorso, che perlopiù la ignorava mentre perfezionava il suo sound synth pop brillante e frizzante. Poi è arrivata Dancing on My Own, la hit assoluta che ha praticamente fatto di Robyn la voce di un’intera generazione: la gioventù bruciata americana. Scritta e prodotta con il talentuoso svedese Patrik Berger, è una hit in cui è facile immedesimarsi: parla di una delusione d’amore in discoteca, ma sembra quasi una canzone motivazionale – esattamente l’inno disco di cui avevamo bisogno durante la lunga sbornia della crisi dei mutui subprime. Pur non essendo una cantante da torch song, Robyn ha tirato fuori questo successo che lo è in tutto e per tutto, nel quale la sua voce è davvero calda e umana, diversamente dalla base, che sembra un’opera di ingegneria. Dancing on My Own è divenuta celebre con il passare degli anni ’10: ha fatto da colonna sonora a una scena memorabile di Girls, la serie tv prodotta da HBO, ed è stata cantata in chissà quante serate karaoke in tutti gli Stati Uniti. «Tutti gli artisti pop che ho amato, dagli ABBA a Prince, riuscivano ad abbinare melodie fantastiche e pure emozioni umane», dichiara Robyn. «Ma forse, una volta terminata l’ondata pop super-mega-commerciale degli anni ’90, la gente ha dimenticato che la musica pop è in grado di fare entrambe le cose». – S.V.L.