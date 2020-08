I 10 momenti più scandalosi della storia degli MTV Video Music Awards

Già dal debutto nel 1984, gli MTV Video Music Awards si sono imposti come il fratellino impertinente della grande famiglia dei premi americani. La loro tendenza a creare scandali e sconvolgere il mondo della musica pop non è scemata nel corso degli anni. In attesa della cerimonia di stasera, ecco 10 momenti dalla storia dello show che hanno fatto sollevare ben più di un sopracciglio.

10Lady Gaga indossa un abito di carne (2010)

Avvolta in oltre 18 kg di manzo argentino tagliato sottile, Lady Gaga ha messo su un numero ancora più impressionante delle sue 13 nomination ai Video Music Awards 2010. «Se non difendiamo ciò in cui crediamo, molto presto avremo tanti diritti quant’è la carne sulle nostre ossa», ha detto a Ellen DeGeneres sul simbolismo dell’abito. «E io non sono un pezzo di carne». Completo di tacchi cappello e borsetta anch’essi fatti di bistecche, l’abito è stato assemblato dal designer di Los Angeles Franc Fernandez con tagli del macellaio di famiglia e, secondo quanto riferito, aveva un buon odore. Poco prima di accettare il premio per Bad Romance, Gaga ha scherzato: «Non avrei mai pensato che nella vita avrei chiesto a Cher di reggermi la borsa di carne». Dopo un lavoro di conservazione, l’abito è stato esposto alla Rock and Roll Hall of Fame.

9L’abito di Rose McGowan (1998)

Se proprio vogliamo chiamarlo abito…

8Tim Commerford dei Rage Against the Machine fa il matto (2000)

I Rage Against the Machine camminavano su un filo sottile: erano un gruppo politico che spesso indulgeva nello spettacolo da show business: in breve, il gruppo più anticapitalista mai apparso nella colonna sonora di Godzilla. Quel fragile equilibrio è crollato nel 2000, quando la band ha suonato ai VMA e conteso con i Limp Bizkit il premio per il miglior video rock. Quando i Bizkit hanno vinto, il bassista Tim Commerford (che allora si faceva chiamare Y.tim.K) ha interrotto il discorso di Fred Durst arrampicandosi su un’impalcatura del palco. Commerford passerà la notte in prigione e il suo gesto ha disgustato così tanto il frontman Zach de la Rocha da contribuire, qualche tempo dopo, allo scioglimento del gruppo.

7Le chiappe di Prince (1991)

L’orgiastica performance di Prince in Gett Off, la hit dell’era Diamonds and Pearls, è durata quasi sette minuti. Il musicista ha illustrato 23 posizioni in una botta e via, indossando un abito giallo con prese d’aria che non lasciava nulla all’immaginazione. Anche su un palco invaso dalle fiamme e pieno di musicisti e ballerini che si contorcevano, spiccavano i movimenti agili e la performance alla chitarra di Prince, specialmente dopo che qualche giravolta ha rivelato i buchi sul posteriore. Il tutto mentre cantava: “Lascia che ti faccia vedere, baby, sono un ragazzo di talento”.

6Miley Cyrus, Robin Thicke e il twerking più famoso della storia (2013)

Mettere insieme le due popstar più controverse dell’anno è una mossa tipica dei VMA e l’accoppiata tra la provocatrice Miley Cyrus e Robin Thicke toccava tutte le corde giuste. L’appropriazione del twerking, la differenza d’età tra i due, le stonature, e il set in stile porno-parodia di un talent show scolastico hanno tenuto banco sui media non solo musicali per settimane.

5Eminem litiga con Moby (2002)

Eminem e Moby erano già ai ferri corti dopo le accuse di omofobia e misoginia che il produttore aveva fatto al rapper. Poi, quando gli artisti si sono ritrovati a pochi metri di distanza, l’aria si è fatta pesante. Quando il rapper è salito sul palco per ricevere un premio per il video di Without Me, ha detto: «Quella ragazzina di Moby ha rovinato l’atmosfera». Il pubblico ha iniziato a rumoreggiare e criticarlo. «Continuate pure, ragazzine. Picchierò un tizio con gli occhiali».

4Michael Jackson bacia Lisa Marie Presley (1994)

«Nessuno pensa che dureremo a lungo», ha detto Michael Jackson all’epoca. Aveva ragione. Ma prima della fine del loro breve matrimonio, la pop star e la figlia di Elvis hanno dichiarato in pubblico il loro amore durante i VMA del 1994. Michael indossava un outfit a metà tra un torero e Mike Piazza, mentre lei indossava i suoi ripensamenti. Il bacio, alla fine, è sembrato meno innaturale dell’incredibile lavoro di backstage che l’ha anticipato, e meno surreale del toga party che ha accompagnato il video di You Are Not Alone.

3Madonna canta Like a Virgin in abito da sposa (1984)

È Herbie Hancock a vincere la maggior parte dei premi dell’edizione inaugurale dei VMA, ma sarà Madonna a fare la storia. Sua Maestà ha sorpreso il pubblico del Radio City Music Hall cantando Like a Virgin, il singolo di lancio di un album che sarebbe uscito dopo mesi. Chiedendo agli spettatori di sposarla e amarla per sempre, la 26enne Miss Ciccone si è messa a ballare, rotolare e agitarsi vestita con l’abito che finirà sulla copertina del disco. Secondo la designer francese Maripol, sua stilista dell’epoca, quella performance era frutto «di una visione». Originariamente Madonna avrebbe dovuto cantare il pezzo di fronte a una vera tigre del Bengala.

2Kanye interrompe Taylor Swift (2009)

Non possiamo sapere quant’è cambiata la carriera di Taylor Swift dopo che Kanye West le ha rubato il microfono prima che accettasse il premio per il miglior video femminile. E non sappiamo neanche cosa sarebbe successo a Kanye se non avesse detto: «Sono felice per te e ti farò finire, ma Beyoncé ha fatto uno dei migliori video di tutti i tempi!». E che dire della reazione di Queen Bey nel pubblico? Anche se all’epoca erano già strafamosi, i ruoli che il trio ha interpretato erano tutti distillati in quel momento. Nei cinque anni successivi hanno pubblicato la musica più brillante della loro carriera, ma quei momenti imbarazzanti li hanno accompagnati per anni.

1Madonna bacia Britney Spears e Christina Aguilera (2003)

Diciannove anni dopo la storica performance di Like a Virgin, sul palco dei VMA sono arrivate tre spose. Christina Aguilera e Britney Spears hanno aiutato Madonna a cantare il suo classico, e tutte e due le giovani popstar volevano dimostrare di non essere teen idol. Così, per aiutarle, Madonna le ha baciate sulla bocca. Il bacio con Britney era decisamente più bollente, e verrà citato nel video di Me Against the Music.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.