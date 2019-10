I 10 migliori album dei Kiss

Nonostante non abbia la stessa forza della scrittura di Hotter Than Hell, Dressed to Kill è sicuramente un album più centrato, con un suono più forte e canzoni decisamente più allegre – Lover Her All I Can, Room Service, Anything for My Baby e la splendida chiusura di Rock and Roll All Nite sono pura euforia power pop. Nel complesso, è un album che sembra scritto per il palco, e in realtà è andata proprio così – i Kiss faticavano a conquistare le classifiche, ma erano pezzi grossi del circuito della musica dal vivo. Questo spiega perché molte canzoni siano inni ai vizi della vita on the road: Ladies in Waiting di Simmons e Room Service di Stanley, in cui Starchild si scatena con una "dolce 16enne" in camere d'albergo, nella cabina di un aereo e anche nella sua città natale.