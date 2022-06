Guida ai migliori festival dell’estate 2022

Per la prima volta dall’inizio della pandemia potremo vivere un’estate di musica “normale”. Un’estate di concerti, festival e birrette, di amore, entusiasmo e buona musica. Finalmente tornano in Italia i grandi artisti stranieri, segnale di una ritrovata capacità di programmare e un po’ ovunque lungo la penisola ci sarà la possibilità di trovare qualche evento. Sarà finalmente estate.

I-Days

Gli I-Days si tengono per la prima volta nella nuova area per grandi concerti dalla parti di San Siro/Trenno, a Milano, raggiungibile con metropolitana e mezzi di superficie. Una serie di giornate imperdibili nel nome del rock.

Chi: Greta Van Fleet, Green Day, Imagine Dragons e altri

Dove: Ippodromo Snai, Milano

Quando: 9, 11 e 15 giugno

NXT Station

Live music, stand up comedy, book, food e molto altro per quattro mesi di rassegna nel centro di Bergamo.

Chi: Dandy Warhols, Marlene Kuntz, Sangiovanni, Tananai, Venerus e altri

Dove: Piazzale degli Alpini, Bergamo

Quando: fino al 30 settembre

Beaches Brew

L’Hana-Bi è un palco storico per chi bazzica la scena musicale in Italia. Si suona guardando il mare, con il pubblico che affonda i piedi nella sabbia. Beaches Brew è il suo festival, un piccolo modo di scoprire talentuosi artisti dal mondo.

Chi: Catu Diodis, Otim Alpha, Yin Yin, Ki Shin Moon e altri

Dove: Hana-Bi, Marina di Ravenna

Quando: fino al 9 giugno

NovaraJazz Festival

Cinquanta appuntamenti per una dieci giorni nei luoghi storici della città di Novara, dal mattino alla sera, con uno spazio, Jazz Kid, dedicato ai più piccoli.

Chi: Shingai, Theon Cross, Peter Evans, Bruno Chevillon, ACRE e altri

Dove: varie location, Novara

Quando: fino al 12 giugno

La Milanesiana

“Omissioni” è il tema di quest’edizione del festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi: 60 incontri in 20 città con oltre 150 ospiti tra internazionali e stranieri tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport.

Chi: Morgan, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vinicio Capossela, Vasco Brondi e altri

Dove: in 20 città del centro-nord

Quando: fino al 3 agosto

Milano Summer Festival

Un’estate di one night imperdibili con i più importanti nomi del panorama internazionale e italiano, con alcune chicche uniche come il concerto di Kendrick Lamar.

Chi: Kendrick Lamar, Alanis Morissette, Stromae, Korn, Killers, Liberato, Blanco e altri

Dove: Ippodromo San Siro, Milano

Quando: fino al 17 settembre

Nova Bologna

Il festival nato dall’unione delle più importanti realtà musicali bolognesi (Covo Club, Estragon Club, Dumbo Bologna, roBOt Festival e TPO) torna per una seconda edizione col messaggio, “Qui siamo”, a rappresentare la volontà di tornare a fare cultura nel cuore di Bologna.

Chi: Dinosaur Jr, Thurston Moore, Nu Genea, Black Lips e altri

Dove: Area Dumbo, Bologna

Quando: fino al 18 giugno

Off Tune Festival

Venti band, due palchi e decine di live a ingresso libero per una quattro giorni di musica, eventi e dj set. Una programmazione tra grandi classici del rock e dell’indie rock e progetti più contemporanei.

Chi: Dinosaur Jr, Thurston Moore, Iosonouncane, Black Lips e altri

Dove: Officina Giovani, Ex Macelli, Prato

Quando: dal 9 al 12 giugno

Polifonic

Doppia edizione per il Polifonic che, oltre alla sua consueta tappa pugliese, si sdoppia per raggiungere Milano nei giorni della Design Week. Un mix di dj e live set per intenditori del clubbing e dell’elettronica.

Chi: Jeff Mills, Axel Boman, Donato Dozzy, Octo Octa e altri

Dove: Milano e Valle D’Itria, Puglia

Quando: dal 10 al 12 giugno e dal 28 al 31 luglio

Villa Ada Festival

Come ogni estate, Villa Ada incontra il mondo e porta nella capitale due mesi di concerti, dj set, stand up comedy.

Chi: Jesus And Mary Chain, Meg, Yves Tumor, Pendulum e altri

Dove: Villa Ada, Roma

Quando: dal 10 giugno al 29 luglio

Roma Summer Fest

Ogni grande città merita un grande festival con grandi nomi internazionali. Roma Summer Fest si pone proprio lì, come momento per vivere grandi esperienze sonore all’Auditorium Parco della Musica.

Chi: Paolo Conte, Lorde, Moderat, Michael Kiwanuka e altri

Dove: Auditorium Parco della Musica, Roma

Quando: dal 10 al 26 settembre

Rock in Roma

Un cartellone lungo e fitto di nomi e performance imperdibili per il Rock in Roma, una su tutte quella dei Måneskin al Circo Massimo. Il tutto con un occhio di riguardo per l’ecosostenibilità.

Chi: Måneskin, Patti Smith, Blanco, Herbie Hancock, Chemical Brothers e altri

Dove: Ippodromo delle Capannelle e Circo Massimo, Roma

Quando: dal 10 giugno al 30 luglio

Torino Jazz Festival

Dieci anni di Jazz Festival a Torino, ovvero come portare il jazz e non solo in una geografia diffusa della città, tra main event, talk e live collaterali.

Chi: Kae Tempest, Milton Nascimento, Buster Williams e altri

Dove: varie location, Torino

Quando: dall’11 al 19 giugno

Prog Italian Festival

La cultura del prog in Italia perdura nei decenni tramandandosi come un culto di generazione in generazione. Ad omaggiarla quest’anno sarà il Prog Italian Festival che propone una due giorni di concerti.

Chi: Il Banco del Mutuo Soccorso, Of New Trolls, La cruna del lago, Rito pagano e altri

Dove: Area EXP, Cerea (VR)

Quando: 11 e 12 giugno

Ferrara sotto le stelle

La storica rassegna ferrarese, alla sedicesima edizione, uno dei punti focali dell’estate dei concerti italiana, cambia location, spostandosi in uno scenario in bilico fra ambiente naturale, spazio urbano e archeologia industriale, continuando a proporre una varia e strepitosa line-up.

Chi: The Smile, Cosmo, Venerus, Jesus and the Mary Chain, Giorgio Poi e altri.

Dove: Nuova Darsena, Ferrara

Quando: dal 15 giugno al 15 luglio

Sherwood Festival

Trenta giorni di concerti per trentadue anni di storia. L’ambizione di Sherwood è sempre quella: costruire una città viva, pulsante e libera, ancor meglio una TAZ, dentro la città.

Chi: Offspring, Cosmo, Gemitaiz, Caparezza, Skunk Anansie, Subsonica e altri

Dove: Park Nord Stadio Euganeo, Padova

Quando: dal 15 giugno al 16 luglio

Festival della bellezza

Basterebbe guardare la scelta dei luoghi per capire cosa si intende per bellezza: l’Arena di Verona, l’Anfiteatro del Vittoriale a Verona, il Teatro Olimpico di Vicenza, le grotte di Catullo a Sirmione e molte altre. Parlare e cantare e suonare la bellezza non è facile, ma questo è l’obiettivo.

Chi: Morgan, Simone Cristicchi, Vinicio Capossela e altri

Dove: svariate location in Italia

Quando: dal 15 giugno al 22 ottobre

Acieloaperto

Dal rock all’elettronica, dalla musica d’autore al jazz, la rassegna romagnola festeggia 10 anni di musica al motto di “Together sounds better”.

Chi: Flaming Lips, Ben Harper, Cosmo, Brunori Sas e altri.

Dove: Rocca Malatestiana a Cesena, Villa Torlonio di San Mauro Pascoli (FC) e Parco Fluviale di Santa Sofia (FC)

Quando: dal 16 giugno al 28 agosto

Artbiotico

Un mix di indie, nu jazz, elettronica per una piccola due giorni di raffinato buon gusto dal sapore italiano, per stendersi su un prato e ascoltare affascinante musica italiana.

Chi: Emma Nolde, Ginevra, Whitemary e altri

Dove: Prato del Colle, Urbino

Quando: 16 e 17 giguno

Medimex

Un doppio appuntamento, tra Taranto e Bari, accompagnano la nuova edizione di Medimex. Concerti internazionali, talk, incontri, scuole di musica, mostre, per la music conference più importante d’Italia.

Chi: Nick Cave & The Bad Seeds, Chemical Brothers, Calibro 35 e altri

Dove: Teatro Fusco a Taranto e varie location a Bari

Quando: dal 16 al 19 giugno e dal 13 al 15 luglio

Firenze Rocks

Si presenta come il più grande festival musicale d’Italia e i nomi in cartellone sono effettivamente grossi, di quelli che bisogna vedere almeno una volta nella vita.

Chi: Green Day, Muse, Placebo, Red Hot Chili Peppers, Nas, Metallica e altri

Dove: Visarno Arena, Firenze

Quando: dal 16 al 19 giugno

Lost Music Festival

La II edizione di Lost (Labyrinth Original Sound Track) ha probabilmente il cartellone più particolare, sperimentale e affascinante dell’estate, con 29 artisti da 11 Paesi del mondo. Tra arte e musica elettronica, all’interno del labirinto più grande del mondo.

Chi: Oklou, Caterina Barbieri, Lee Gamble e altri

Dove: Labirinto della Masone, Parma

Quando: dal 17 al 19 giugno

Locus Festival

Tra concerti, talk, cinema e la mostra esclusiva “Jeff Buckley: Eternal Life”, la diciottesima edizione del festival pugliese si intitola “The Rising Sun”, come il sole che sorge dall’adriatico per tramontare nello Ionio, simbolo di positività, calore, scoperte.

Chi: Alt-J, Cosmo, Caribou, Joan as Police Woman, Kings of Convenience, Mannarino e altri

Dove: Locorotondo (BA), Bari, Trani, Minervino Murge (BT), Fasano (BR), Mola di Bari (BA)

Quando: dal 18 giugno al 4 settembre

Sexto ‘Nplugged

In uno dei borghi medievali più belli della nostra penisola, Sexto ‘Nplugged si fa bandiera di scelte di cartellone non convenzionali e sperimentali, pescando negli ultimi vent’anni di alternative rock e alt pop.

Chi: Cat Power, Agnes Obel, Arab Strap, Black Midi, Rival Consoles e altri

Dove: Piazza Castello, Sesto al Reghena (PN)

Quando: dal 21 giugno al 31 luglio

La prima estate

Un esordio con il botto per il nuovo festival toscano. Più che un festival, una vacanza (c’è l’opzione d’acquisto hotel + ombrellone al mare + biglietto), con una line up sorprendente nelle scelte e il mare a 50 metri dalla zona concerti.

Chi: Jamie XX, Duran Duran, National, Anderson .Paak, Bonobo, Kaytranada e altri

Dove: Parco BussolaDomani, Lido Di Camaiore (LU)

Quando: dal 21 al 26 giugno

Estate in fortezza

Dal teatro alla musica, dall’intrattenimento alla lirica, il festival diviene un calendario estivo ricco di eventi e di live di artisti italiani nella rinnovata location della Fortezza Medicea ad Arezzo.

Chi: Fast Animals and Slow Kids, Iosonouncane, Giovanni Truppi, Samuele Bersani e altri

Dove: Fortezza Medicea, Arezzo

Quando: dal 21 giugno al 26 agosto

Lumen Festival

Un doppio appuntamento nel cuore del veneto tra rap ed elettronica, parole e beat. Da un lato un music festival a Vicenza, dall’altro un boutique festival a Bassano del Grappa al claim di “this must be your place”.

Chi: Myss Keta, Nitro, Crookers, Bawrut e altri

Dove: Spark a Vicenza e Bassano del Grappa

Quando: 22-26 giugno e dal 22 al 24 luglio

Artico Festival

Giovani talenti del panorama musicale e della stand up comedy italiana, arrivano in provincia Granda sotto il claim battistiano “Abbracciala, abbracciali, abbracciati”. Per chi cerca la freschezza dell’artico.

Chi: Emma Nolde, Joan Thiele, Giovanni Truppi, Post Nebbia e altri

Dove: Giardini della Rocca, Bra (CN)

Quando: dal 23 al 26 giugno

Indierocket Festival

L’indie rock è morto, lungo vita all’indie rock. Diciannovesima edizione per uno dei festival indie più longevi della penisola, quest’anno sempre più immerso nell’incontro e nella contaminazione tra suoni e linguaggi per un’esplorazione sonora differente.

Chi: Shigeto, Ghetto Kumbé, Fulu Miziki, Nyege Nyeve, Eva Geist, Go Dugong e altri

Dove: Parco di Cocco, Pescara

Quando: dal 24 al 26 giugno

Musicultura

Due giorni di concerti per festeggiare il concorso che tutela la dimensione artistica della forma canzone e contribuisce a scoprire e valorizzare nuovi giovani talenti. Tra i padri del rock italiano e nuove promesse.

Chi: Litfiba, Manuel Agnelli, Emiliana Torrini, Ditonellapiaga, Gianluca Grignani e altri

Dove: Arena Sferisterio, Macerata

Quando: 24 e 25 giugno

Tener-a-mente

Quattordici concerti per l’undicesima edizione del festival che si tiene nell’anfiteatro del Vittoriale, affacciato sul Lago di Garda. Tra icone indie internazionali e virtuosi, ci sarà anche spazio per Johnny Depp come seconda chitarra di Jeff Beck.

Chi: Calibro 35, Steve Vai, Beck, Roberto Vecchioni, Paolo Nutini, Jeff Beck e altri

Dove: Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Quando: dal 25 giugno al 25 luglio

Lucca Summer Festival

Data unica in Italia per molti artisti internazionali (tra cui Justin Bieber), il Lucca Summer Festival rimane – da oltre vent’anni – uno degli eventi più importanti dell’estate italiana.

Chi: Justin Bieber, Liam Gallagher, John Legend, Twenty One Pilots, Robert Plant, Celine Dion e altri

Dove: Piazza Napoleone, Lucca

Quando: dal 25 giugno al 31 luglio

Sonic Park Stupinigi

Nel Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino, torna a pieno regime il Sonic Park, con lo spettacolare palco di 300 mq che si affaccerà sulla Palazzina e i 15 mila mq open air di area concerti.

Chi: Elisa, Zucchero, Achille Lauro, Marracash, Ben Harper e altri

Dove: Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino (TO)

Quando: dal 26 giugno al 20 luglio

BOnsai Garden Festival

È la naturale continuazione estiva dell’Oltre Festival. BOnsai Garden Festival porta a Bologna un po’ di nomi interessanti della scena italiana connettendo musica, sostenibilità e ambiente, immergendosi in un parco.

Chi: Ketama126, Ernia, Fast Animals and Slow Kids, Rancore e altri

Dove: Parco delle Caserme Rosse, Bologna

Quando: dal 27 giugno al 21 luglio

Love MI

Non è propriamente un festival, ma il concertone gratuito con più di venti artisti in Piazza Duomo a Milano organizzato da Fedez per la raccolta fondi per la onlus TOG – Together to Go.

Chi: Fedez, J-Ax, Ghali, Dargen D’Amico, Ariete, Tananai e altri

Dove: Piazza Duomo, Milano

Quando: 28 giugno

Mantova Live Estate

Grandi del rock come Iggy Pop e nuove promesse, prestigiosi ed esclusivi nomi internazionali ed eccellenze italiane in cinque serate di musica nel cuore di Mantova.

Chi: Placebo, Iggy Pop, The Zen Circus, Sangiovanni, Caparezza e altri

Dove: Piazza Sordello, Mantova

Quando: dal 29 giugno al 9 luglio

Flowers Festival

Negli spazi di quello che fu il più celebre manicomio italiano, diciotto giornate di concerti con artisti italiani e internazionali alle porte di Torino. Ce n’è per tutti i gusti musicali.

Chi: Skunk Anansie, Carmen Consoli, Yann Tiersen, Manuel Agnelli, Guè e altri

Dove: Coritle della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (TO)

Quando: dal 29 giugno al 18 luglio

Rugby Sound

Dieci giorni, più una data zero, all’insegna della musica suonata nei suoi moltissimi generi per la ventunesima edizione della rassegna lombarda.

Chi: Bluvertigo, Subsonica, Fabri Fibra, Litfiba, Lacuna Coil e altri

Dove: Isola del Castello di Legnano (MI)

Quando: dal 30 giugno al 10 luglio

Eolie Music Fest

Il festival eoliano con la direzione artistica di Samuel torna per la sua seconda edizione. La particolarità? Gli artisti si esibiscono su un caicco, una barca che funge da palco.

Chi: Samuel, Daniele Silvestri, Mannarino, Populous, Splendore e altri

Dove: Isole Eolie

Quando: dal 30 giugno al 5 luglio

Kappa FuturFestival

Settanta artisti, 36 ore di musica elettronica e 50 mila presenze già confermate. La nona edizione del Kappa si impone come evento dedicato al clubbing più importante dell’estate italiana.

Chi: Amelie Lens, DJ Nigga Fox, Carl Cox, Tale of Us, Peggy Gou e altri

Dove: Parco Dora, Torino

Quando: 1,2,3 luglio

Terraforma

Ci sono poche cose che ci vengono invidiate all’estero oggi; una di queste è sicuramente Terraforma, il festival più internazionale e intelligente dell’estate italiana. Quest’anno il claim è “No talks, no panels, no screenings, no lectures, no workshops, no meetings, no streamings, for once, we just dance”.

Chi: Autechre, Donato Dozzy, Amnesia Scanner e altri

Dove: Villa Arconati, Milano

Quando: 1, 2 e 3 luglio

Festival delle colline

Sette serate che vogliono raccontare storie che lasciano cicatrici o felicità e che si trasformano in musica. Questo è l’obiettivo di Festival delle colline, tra scenari bucoloci e luoghi d’arte nel pratese.

Chi: Micah P. Hinson, Rita Payés, Ramy Essam, Michel Domenssain e altri

Dove: a Prato e sulle colline pratesi

Quando: dal 1 al 26 luglio

Men/Go Music Festival

Il Men/Go è una di quelle realtà che, per capirle, devi vivere. Con un’ottima e accurata selezione dei migliori artisti italiani alternativi in circolazione, nelle ultime tre edizioni ha raccolto 90 mila presenze ad Arezzo.

Chi: Fabri Fibra, La Rappresentante di Lista, Venerus, Nu Genea, Ditonellapiaga, Massimo Pericolo e altri

Dove: Parco il Prato, Arezzo

Quando: dal 5 al 9 luglio

Umbria Jazz

L’incredibile e sorprendente storia d’amore tra l’Italia e il jazz passa indissolubilmente da Umbria Jazz che, anche quest’anno, tiene fede alla sua tradizione tra musica alta e consenso popolare.

Chi: Herbie Hancock, The Comet Is Coming, Marisa Monte, Tom Jones e altri

Dove: varie location, Perugia

Quando: dall’8 al 17 luglio

Be Alternative

Punto di riferimento per l’estate calabra, Be Alternative unisce musica italiana e dal mondo e valorizzazione turistico-culturale nel territorio cosentino.

Chi: Cosmo, Ariete, Luca Ravenna, King of Convience e altri

Dove: Piazza XV Marzo, Cosenza

Quando: dal 2 al 31 luglio

Summer Vibez

Una line up importante tra artisti italiani (Blanco e Madame) e stranieri (Disclosure) per un inedito festival estivo nella città estense.

Chi: Dislosure, Blanco, Madame, Rhove, Sangiovanni, Irama e altri

Dove: Piazza Ariostea, Ferrara

Quando: 9-10 luglio

Porto Rubino

Tre tappe, un bel cast e ospiti a sorpresa: così si presenta la quarta edizione del viaggio tra i mari della Puglia del cantautore Renzo Rubino.

Chi: Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Diodato, Vasco Brondi, Benjamin Clementine e altri

Dove: Tricase Porto (LE), Monopoli (BA), Tonnara (TA)

Quando: dal 10 al 17 luglio

Gaeta Jazz Festival

Jazz e contaminazione, dj set e concerti all’alba. Per gli amanti del mondo jazz, un must, arricchito dalla scelta di strepitose location.

Chi: Secret Night Gang, Serena Brancale, Nicola Guida, Daykoda e altri

Dove: varie location a Gaeta (LT)

Quando: dal 14 al 17 luglio

Sparks

Piccolo e ricercato festival pugliese che da qualche anno oramai sfoggia un cartellone ricercato di elettronica alternativa da far vibrare le splendide grotte su cui si posa.

Chi: Kokoko!, DJ Nigga Fox, Deena Abdelwahed, MC Yallah & Debmaster e altri

Dove: Parco Grotte, Putignano (BA)

Quando: 15 e 16 luglio

Electropark

Electropark si dirama per la città di Genova, diffondendosi tra i suoi vicoli, con una serie di live e dj set per intenditori e amanti di musica elettronica e ricerca sonora.

Chi: Ben Ufo, Loraine James, Nosedrip e altri

Dove: varie location, Genova

Quando: dal 15 al 17 luglio

Cinzella Festival

La rassegna dedicata a musica e cinena torna per la sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Michele Riondino, con un doppio appuntamento pugliese tra Grottaglie e Brindisi e un mix di artisti italiani e stranieri.

Chi: Fast Animals and Slow Kids, Zen Circus, Motta, Idles, Morcheeba

Dove: Cave di Fantiano a Grottaglie e Capannone ex Montecatini a Brindisi

Quando: dal 15 luglio al 9 agosto

Mantova Arena Bike-In

Per gli amanti delle due ruote, un festival che dà l’opportunità al pubblico di accedere in bicicletta a un’arena dedicata agli spettacoli che si estende su un’area verde che affaccia sul lago inferiore di Mantova.

Chi: Bandabardò & Cisco, Fulminacci, Ernia, Villabanks

Dove: Campo Canoa, Mantova

Quando: dal 15 al 24 luglio

Pinewood Festival L’Aquila

Tre palchi e una nuova location per un must del centro Italia, tra live, talk e panel che dal pomeriggio porteranno fino a tarda notte. Da ascoltare? I più chiacchierati artisti italiani.

Chi: Blanco, Ernia, Rkomi, Massimo Pericolo, Tananai e altri

Dove: L’Aquila

Quando: 15, 16, 17 luglio

Sottosopra Fest

In uno dei luoghi più vissuti dell’estate, Gallipoli, il Sottosopra Fest sfoggia il festival hip hop italiano dei sogni, con tutti i principali protagonisti della scena.

Chi: Marracash, Salmo, Geolier, Capo Plaza, Massimo Pericolo e altri

Dove: Praja, Gallipoli

Quando: dal 17 luglio al 24 agosto

Pordenone Blues Festival

Tra artisti leggendari e altri più giovani, Pordenone per un weekend diventa la capitale italiana del blues.

Chi: Sugar Blue, Grayson Capps, Jeff Beck, The Darkness, Fantastic Negrito e altri

Dove: Parco San Valentino, Pordenone

Quando: dal 19 al 23 luglio

Woodoo Fest

Giunto alla sua settimana edizione, Woodoo Fest, il festival nel bosco, propone come sempre una fortissima line up tutta italiana insieme a workshop a tema sostenibilità e una street food parade per cinque giorni di musica e natura.

Chi: Massimo Pericolo, Venerus, Ariete, Myss Keta, Zen Circus e altri

Dove: Cassano Magnago, Varese

Quando: dal 20 al 24 luglio

Apolide

Appena fuori Torino, Apolide è un viaggio in un mondo boschivo fatto di talk, musica, sport e campeggio. Nella natura, ma per davvero.

Chi: Cosmo, Subsonica, Venerus, Calibro 35 e altri

Dove: Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè (TO)

Quando: dal 21 al 24 luglio

Nextones

Un festival in una cava è già di per sé una motivazione che rende Nextones un appuntamento imperdibile. Aggiungici una line up interessante, una serie di experience collaterali a contatto con il territorio e il gioco è fatto. Non esiste un altro festival simile.

Chi: Squarepusher, Front De Cadeaux, Dj Khalab e altri

Dove: Teatro Natura, Oira (VB)

Quando: dal 26 al 31 luglio

Pensiericorrenti

Interventi divulgativi, concerti e mostre collettive temporanee sulla tematica del rapporto tra le coscienze e gli ambienti in cui vivono per la seconda edizione del festival pugliese.

Chi: Canzoniere Grecanico Salentino, Marlene Kuntz, Davide Shorty e altri

Dove: Piazza Aldo Moro, Locorotondo (BA)

Quando: dal 27 al 31 luglio

Ortigia Sound System

Dopo un’ultima edizione tutta italiana, Ortigia Sound System torna a scoprire i suoni dal mondo per una delle line up più avventurose dell’estate sull’isola di Ortigia.

Chi: Tangerine Dream, John Talabot, Kelly Lee Owens, Overmono e altri

Dove: Ortigia, Siracusa

Quando: dal 28 luglio all’1 agosto

Indiegeno Fest

L’evento itinerante nel Golfo di Patti, in Sicilia, si costruisce su una line up tutta italiana tra trap, indie e canzone d’autore.

Chi: Max Gazzè, Lazza, Venerus, Psicologi, Massimo Pericolo e altri

Dove: Golfo di Patti (ME)

Quando: dal 29 luglio al 4 agosto

Transatlantica

Transatlantica nasce in diretta relazione con un festival importante come il Jazz:Re:Found ed è inserito all’interno di una più ampia progettualità definita nel concept Liguria Transatlantica, un vero e proprio piano di comunicazione e valorizzazione territoriale. Un’esperienza open air tra contaminazioni artistiche ed enogastronomiche.

Chi: Calibro 35, Nu Genea, Mad Professor e altri

Dove: Villa Serra, Genova

Quando: dal 29 al 31 luglio

Abbabula Festival

Per la sua XXIV edizione, il festival sardo si sdoppia tra Sassari e Alghero per una sei giorni di concerti che pescano tra le new sensation della musica italiana.

Chi: Massimo Pericolo, Tananai, Psicologi, BigMama e altri

Dove: Cortile di Palazzo Ducale a Sassari, Anfiteatro Ivan Graziani ad Alghero

Quando: dal 29 luglio al 9 agosto

Piedicavallo Festival

Tre differenti sezioni (“fortepiano”, “pietre”, “simbiosi”) per il festival biellese, tra tradizione, ricerca e sperimentazione, tra musica classica, percussioni e residenze d’artista.

Chi: Alfio Antico, Enrico Malatesta, Bienoise, CZN e altri

Dove: Alta Valle Cervo, Biella

Quando: dall’1 al 21 agosto

Viva!

Tra prestigiosi artisti e nuove avanguardie, il festival pugliese torna con una sesta edizione per portare nuove forme di elettronica e jazz nelle location della Valle D’Itria.

Chi: Moderat, Slowthai, Floating Points, Gilles Peterson, Jon Hopkins e altri

Dove: Masseria Grogoleo a Locorotondo (BA) e Cala Masciola a Savelletri (BR)

Quando: dal 4 al 7 agosto

Ypsigrock

Il festival preferito dai Mogwai torna per il suo venticinquesimo anniversario. Il primo boutique festival d’Italia riparte da una selezione di big ed emergenti da gustarsi all’interno del piccolo borgo medievale di Castelbuono, poco lontano da Palermo.

Chi: Flaming Lips, 2manydjs, Manuel Agnelli e altri

Dove: Castelbuono, Palermo

Quando: dal 4 al 7 agosto

Bloc Fest

In una zona poco frequentata dalle attività festivaliere come il Cilento, Bloc Fest si pone come punto di riferimento e di rilancio culturale nel territorio. Un festival diffuso con una line up che vuole far ballare, e bene.

Chi: Populous, Napoli Segreta, Splendore, Mai Mai Mai e altri

Dove: Pollica (SA)

Quando: dal 5 al 7 agosto

Time in Jazz

Berchidda è un piccolo paese di 3000 anime incastonato nelle terre sarde che ospita un festival jazz dal 1988. Sembra una fiaba e invece è il festival di Paolo Fresu.

Chi: Archie Shepp, Oumou Sangaré, Avishai Cohen

Dove: Berchidda e dintorni (SS)

Quando: dal 7 al 16 agosto

Mast Festival

Performance musicali, esperienze artistiche, attività di scoperta non convenzionale del territorio, il Mast Festival potrebbe essere la sorpresa dell’estate, una bella esplorazione sonora della Val di Noto.

Chi: Populous, Bruno Belissimo, Fluidae Collective e altri

Dove: Scigli, Ragusa

Quando: dall’11 al 13 agosto

Opera Festival

Sul più alto dei comuni del versante orientale dell’Etna, un festival che ha una forte ambizione culturale sia nella direzione artistica che nel rapporto con il territorio.

Chi: Ela Minus, Ditonellapiaga, Mykki Blanco e altri

Dove: Milo, Etna (CT)

Quando: dal 17 al 21 agosto

TOdays

La settimana edizione del TOdays si impegna nuovamente a portare cultura nelle periferie del capoluogo piemontese, portando a suonare 96 artisti per 16 band, 11 delle quali in esclusiva unica nazionale e 14 per la prima volta a Torino. Un pilastro per gli amanti dell’indie e del post rock.

Chi: Arab Strap, Black Country New Road, Primal Scream, Tash Sultana e altri

Dove: Spazio 211 e Ex Fabbrica Incet, Torino

Quando: dal 26 al 28 agosto

Pinewood Festival Torino

Il festival aquilano si sdoppia e per la sua prima volta arriva a Torino, con una line up che pesca dal meglio dell’it-pop italiano.

Chi: Franco126, Zen Circus, Giorgio Poi, Pop X, BNKR44

Dove: Piazza del mercato, Moncalieri (TO)

Quando: 2 e 3 settembre

Jazz:Re:Found

Un’icona nella geografia dei festival italiani, capace di promuovere la contaminazione tra musica jazz e clubbing ben prima che diventasse cool come oggi. Cose fatte bene, fatte da chi ne sa.

Chi: Louie Vega, Alfa Mist, Ditonellapiaga e altri

Dove: Cella Monte, Monferrato

Quando: dall’1 al 4 settembre

Milano Rocks

Due giorni milanesi per una combo definitiva di artisti contemporanei. Come andrà a finire? Un fiume di gente che ballerà.

Chi: Liberato, Ghali, Martin Garrix e altri

Dove: Ippodromo Snai San Siro, Milano

Quando: 9 e 10 settembre

Spring Attitude

Tappa fondamentale nella geografia dei festival che uniscono una ricerca elettronica al pop italiano alternativo. Per la nuova edizione, ci si sposta a Cinecittà, per una primavera fuori stagione.

Chi: Calibro 35, Iosonouncane, Ellen Allien, Nu Genea, Cosmo e altri

Dove: Studi di Cinecittà, Roma

Quando: 16 e 17 settembre