Guarda nuovi video dei The Cure in concerto per i 30 anni di ‘Disintegration’

I Cure hanno pubblicato un nuovo “Director’s Cut” del loro concerto per il 30esimo anniversario del loro album Disintegration alla Sydney Opera House di Sydney, in Australia. Qui sotto potete vedere i video di Plainsong, Pictures of You e Disintegration.

I video sono stati registrati durante il concerto dal filmmaker inglese Nick Wickham. Di quel concerto la band finora ha pubblicato solo tre canzoni, ma il frontman dei Cure Robert Smith ha detto che la pubblicazione di tutte le altre “sarà tra non molto”.

Lo scorso ottobre i Cure hanno pubblicato 40 LIVE – CURÆTION-25 + ANNIVERSARY, un box set con i video completi di due concerti fatti per celebrare il 40esimo anniversario della band nel 2018.