Guarda ‘Ma il cielo è sempre più blu’ cantata da 50 musicisti italiani

Ai tempi del grande terremoto in Abruzzo i musicisti italiani si misero insieme e fecero Domani, un brano per raccogliere fondi per i terremotati che ci ricordiamo ancora oggi. Ai tempi del coronavirus, una serie di artisti hanno provato a fare lo stesso e il risultato è una versione collaborativa di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano fatta per raccogliere fondi per la Croce Rossa.

La lista degli artisti che hanno partecipato – che sono 50 – è troppo lunga per nominarli tutti: vi basti sapere che c’è gente come Fedez, Claudio Baglioni, Fabri Fibra, Lo Stato Sociale, Gianni Morandi, Max Pezzali, Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni. Ognuno canta in webcam da casa sua, ovviamente.