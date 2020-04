Guarda l’evento One World: Together at Home

Che cos’è? One World: Together at Home è l’evento più grosso dell’epoca del Covid-19, un concerto virtuale in diretta mondiale per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare del fondo per le iniziative di contrasto alla pandemia chiamato Solidarity Response Fund.

Chi lo organizza? È un’iniziativa di Global Citizen, che da anni organizza eventi e che lavora per eliminare la povertà estrema dal pianeta entro il 2030. Il programma è curato da Lady Gaga.

Come funziona? Gli artisti ovviamente si esibiranno in vari luoghi del mondo. Sono previsti due segmenti. Il primo è digitale e dura sei ore, dalle 20 italiane di sabato 18 aprile alle 2 di notte di domenica 19. Il secondo segmento è un evento televisivo con gli artisti più importanti: parte alle 2 di notte e va avanti per due ore.

Quindi va in tv? Sì, il segmento televisivo presentato da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert viene trasmesso in mezzo mondo. In Italia va in onda su Rai 1 e su Rai Radio 2 a partire dalle ore 1:45, con la conduzione di Ema Stokholma e Fabio Canino. Rai Radio 2 la replicherà domenica 19 aprile alle ore 21. Alla stessa ora ci sarà la replica su MTV (e in streaming su Now TV), alle 22 su VH1, alle 23 su Comedy Central. Nuove repliche lunedì 20 aprile su VH-1 alle 18, su MTV alle 22:50, su Comedy Central a mezzanotte.

Chi c’è? Ecco gli artisti che appariranno divisi per fascia oraria, in ordine alfabetico per nome. Ci saranno anche celebrità, personalità dello spettacolo e dello sport, racconti dei medici in prima linea.

Dalle 20 alle 22 (evento digitale)

Adam Lambert, Andra Day, Black Coffee, Charlie Puth Eason Chan, Hozier & Maren Morris, Hussain Al Jassmi, Jennifer Hudson, Jessie Reyez, Kesha, Lang Lang, Liam Payne, Lisa Mishra, Luis Fonsi, Milky Chance, Niall Horan, Picture This, Rita Ora, Sofi Tukker, The Killers, Vishal Mishra

Dalle 22 a mezzanotte (evento digitale)

Adam Lambert, Annie Lennox, Ben Platt, Cassper Nyovest, Christine And The Queens, Common, Delta Goodrem, Ellie Goulding, Finneas, Jack Johnson, Jacky Cheung, Jess Glynne, Jessie J, Juanes, Kesha, Michael Bublé, Rita Ora, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, Sofi Tukker, The Killers, Zucchero

Da mezzanotte alle 2 (evento digitale)

Angèle, Annie Lennox, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Charlie Puth, Christine And The Queens, Common, Eason Chan, Ellie Goulding, Hozier, Jennifer Hudson, Jessie J, John Legend, Juanes, Lady Antebellum, Leslie Odom Jr., Luis Fonsi, Niall Horan, Picture This, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, SuperM

Dalle 2 alle 4 (evento televisivo)

Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, J Balvin, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Lizzo, LL Cool J, Paul McCartney, Pharrell Williams, Rolling Stones, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift e Usher