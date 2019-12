Wars è il nuovo singolo degli Of Monsters And Men, estreatto dall’ultimo album del gruppo islandese, intitolato Fever Dream. E il video sembra proprio un incubo di quelli che fai quando hai la febbre alta. I membri della band hanno spiegato che tutti i visual del disco sono “ispirati a temi legati al sogno ma anche all’horror” e si vede. Wars in particolare parla della guerra tra la coscienza e il subconscio e tutto quello che c’è in mezzo.