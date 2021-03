Grammy Awards 2021: le migliori performance della serata

Oltre ai premi, le protagoniste dei Grammy Awards sono le esibizioni. Anche ieri, nell’edizione più difficile di sempre causa pandemia. Ma the show must go on: dall’opening act di Harry Styles a Taylor Swift, che si è portata a casa il premio come album dell’anno con Folklore, da Cardi B a Bruno Mars, da Doja Cat ai BTS, ecco le migliori esibizioni della serata.

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Folklore, Evermore medley

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

– Leave the door open

Billie Eilish – Everything I wanted

MISS BILLIE EILISH CAME AND DID WHAT SHE HAD TO DO WITH THIS PERFORMANCE #GRAMMYs pic.twitter.com/lwLH3qzTlT — mara BILLIE GRAMMY LOCKDOWN (@idleavealone) March 15, 2021

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP

Steamy💥 Cardi B & Megan The Stallion Get Freaky In #Grammys Performance For Hit Song WAP! pic.twitter.com/3ZY57ONl4q — Street Talk LDN (@StreetTalkLDN) March 15, 2021

BTS – Dynamite

Dua Lipa – Levitating ft. DaBaby / Don’t Start Now

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Doja Cat – Say So

Doja Cat killed her performance of “Say So” pic.twitter.com/QtkWsxwrzK — Rushed Raps (@RushedRaps) March 15, 2021

Lil Baby – The Bigger Picture

Brittany Howard feat. Chris Martin – You’ll Never Walk Alone