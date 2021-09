Global Citizen Live: 10 performance da rivedere

24 ore di musica col fine di sensibilizzare i Paesi più ricchi affinché si mantengano le promesse economiche per soddisfare le esigenze dei Paesi in via di sviluppo. 100 milioni di dollari all’anno per vaccini, clima, istruzione, alimentazione. È andato in scena nelle scorse ore Global Citizen Live, in diretta sulle televisioni di tutto il mondo dai palchi dislocati un po’ ovunque: Parigi, New York, Los Angeles, Mumbai e molte altre città.

Sul palco tantissimi artisti, dalla reunion dei Fugees ai sudcoreani BTS, passando per Billie Eilish, Coldplay, Lizzo, Metallica e molti altri. A rappresentare il nostro paese i Måneskin, sul palco parigino.

Cliccate qui per vedere i video dei vincitori dell’Eurovision, qui sotto invece 10 momenti da rivedere. Se ve le siete perse, tutte le esibizioni sono pubblicate sul canale YouTube ufficiale dell’evento.

“Ready or not” The Fugees

“Solar Power” Lorde

“Fix You” Coldplay e Billie Eilish

“Tiny Dancer” Elton John

“Permission To Dance” BTS

“We Made It” H.E.R.

“Thinking Out Loud” Ed Sheeran

“Need To Know” Doja Cat

“Girls Just Wanna Have Fun” Cindy Lauper

“Jenny from the block” Jennifer Lopez