Tutti amano Young Miko

Karol G l’ha voluta in tour con sé, Bad Bunny nel disco e Shakira è una sua grande fan. Il Coachella l’ha messa alta in cartellone in attesa del nuovo album ‘Att’. In pochissimo tempo è passata da tatuatrice a regina queer dell’urbano music confermando Porto Rico come nuova capitale della musica latina