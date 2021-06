‘Frontstage, ritratti sul palco’: vent’anni di concerti in un libro fotografico

100 artisti, 120 foto in bianco e nero fino a oggi rimaste in archivio. È FRONTSTAGE, Ritratti sul Palco, il nuovo libro che raccoglie i ritratti scattati da Massimo Rana dal 1986 ai primi anni del duemila. Nelle sue immagini c’è il meglio del rock, del jazz e del pop internazionale, dagli AC/DC ai Beastie Boys, da David Bowie a Nick Cave, passando per Miles Davis, Chick Corea, Dire Straits, Madonna, Ben Harper, Iggy Pop, Elton John, Bruce Springsteen e tanti altri.



Il libro, edito da CROWDBOOKS e disponibile dal 20 maggio, è composto da 144 pagine in formato 18x27cm. Le foto mescolano stili e generi diversi, e sono accompagnate da aneddoti e racconti firmati da musicisti (Omar Pedrini e Flavio Ferri), giornalisti musicali (Fausto Pirito, Paolo Bertazzoni ed Eddie Berni), lo scrittore Federico Scarioni e il promoter Claudio Trotta.



«Sono stato un fotografo di concerti per molti anni. Ho vissuto momenti folli, sorprendenti e magici da sotto il palco. Ti trovi a scattare mentre sei immerso nell’onda sonora che ti avvolge come l’incenso», dice Massimo Rana. Ecco alcune foto contenute nel libro.