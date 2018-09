Tutte le foto di Afropunk 2018

Il Lollapalooza incanta Berlino Da Dua Lipa a The Weekend passando per The National, abbiamo scattato alcuni dei migliori concerti del festival berlinese andato in scena nella capitale tedesca

Thirty Seconds To Mars, il grande ritorno sul palco del Milano Rocks La band guidata da Jared Leto ha portato al festival uno show spettacolare per la gioia dei fan

Imagine Dragons, al Milano Rocks per fare la storia Un concerto sotto la pioggia durato più di due ore davanti a oltre 60.000 persone, con la band americana che conquista il record assoluto di paganti della propria carriera a livello mondiale.

Baustelle, lo straordinario incontro con l'Orchestra Napoletana di Jazz Un concerto spettacolare andato in scena a all'anfiteatro romano di Avella per il Pomigliano Jazz, in cui la band di Bianconi ha duettato con l'ensemble diretto da Mario Raja

Home Festival 2018, i concerti di Incubus, Ministri e Prodigy Le foto dei migliori concerti sul palco del festival di Treviso

La quarta tappa di Nastro Azzurro Live Il protagonista della tappa fiorentina del viaggio di Bomba Dischi e Nastro Azzurro è stato Germanò. A fare quattro chiacchiere con il cantautore insieme al nostro Marco Villa ci ha raggiunti Marco Bocci, le foto.

TOdays Festival 2018, tutti i migliori concerti L'ultima edizione ha portato sul palco di Torino una line up strepitosa con Mogwai, Cosmo, Echo and the Bunnymen, Colapesce e l'unica data italiana degli Editors.

Bruce Springsteen, 40 anni di carriera in una mostra fotografica Il 18 ottobre Ono Arte contemporanea inaugurerà “Bruce Springsteen. Further up the road”, la retrospettiva di fotografie di Frank Stefanko dedicata alla vita del Boss: «Frank ti spogliava della tua celebrità. Le sue foto erano incantevoli e vere»

Tutte le foto dello Sziget 2018 Gorillaz, Dua Lipa, Liam Gallagher, Arctic Monkeys e anche gli italiani Willie Peyote e Joan Thiele. Ecco le immagini più belle dal festival sull'isola di Obuda