 “Trump” che si esibisce coi Gwar e altre scene dall’Aftershock 2025 | Rolling Stone Italia
Show All Thumbnails
1 di

FOTO

Close thumbnails

“Trump” che si esibisce coi Gwar e altre scene dall’Aftershock 2025

La scena che ha fatto incazzare la destra americana

Si potrebbe dire che l’Aftershock è diventato una sorta di termometro degli equilibri nella scena hard e metal mondiale. E l’edizione di quest’anno, che si tiene come sempre a Sacramento, California, sembra certificare in modo definitivo il ricambio generazionale in atto: Korn, Deftones e Blink-182 occupano le posizioni di punta, rimpiazzando le vecchie leggende del rock. Band come Bring Me The Horizon, Bad Omens e Gojira sono ormai colossi affermati, e gruppo più estremi come Knocked Loose e Slaughter to Prevail si trovano sorprendentemente in alto nel cartellone. Fa quasi impressione, a questo punto, vedere icone del calibro di Bruce Dickinson, Kerry King o Yngwie Malmsteen esibirsi nel pomeriggio, sotto il sole, su palchi secondari. Ma è il segno dei tempi: l’evoluzione della scena non si ferma, e l’Aftershock lo racconta meglio di chiunque altro. Foto: Enzo Mazzeo

Gwar

Foto: Enzo Mazzeo

Blink-182

Foto: Enzo Mazzeo

Blink-182

Foto: Enzo Mazzeo

Blink-182

Foto: Enzo Mazzeo

Bring Me the Horizon

Foto: Enzo Mazzeo

Maynard James Keenan (A Perfect Circle)

Foto: Enzo Mazzeo

Josh Freese (A Perfect Circle)

Foto: Enzo Mazzeo

Mike Portnoy (Dream Theater)

Foto: Enzo Mazzeo

Bruce Dickinson

Foto: Enzo Mazzeo

Gojira

Foto: Enzo Mazzeo

Kerry King

Foto: Enzo Mazzeo

Korn

Foto: Enzo Mazzeo

Jonathan Davis (Korn)

Foto: Enzo Mazzeo

Korn

Foto: Enzo Mazzeo

Rob Zombie

Foto: Enzo Mazzeo

Slaughter to Prevail

Foto: Enzo Mazzeo

Turnstile

Foto: Enzo Mazzeo

Yngwie Malmsteen

Foto: Enzo Mazzeo

Prima di andare via