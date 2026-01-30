 Si! Boom! Voilà!, le foto di una strana creatura musicale in concerto | Rolling Stone Italia
Show All Thumbnails
1 di

FOTO

Close thumbnails

Si! Boom! Voilà!, le foto di una strana creatura musicale in concerto

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

I Si! Boom! Voilà! in concerto a Torino

Foto: Daniele Baldi

Prima di andare via