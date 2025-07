Qualche modifica alla scaletta durante il soundcheck aveva fatto sperare in una serata diversa dal solito, magari in stile Asbury Park, 15 settembre 2024. Ma San Siro non è il New Jersey: ci si accontenta delle piccole novità rispetto alla serata precedente. Un attacco “settantottesco” con Prove It All Night e Darkness on the Edge of Town seconda e terza canzone e come ultimo bis il debutto della cover di ‘Rockin’ All Over the World’. Testo: Lorenzo Barbieri. Foto: Stig Jakob