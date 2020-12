‘Minaccia bionda’, storia fotografica di Patty Pravo 

«Patty Pravo è un’opera d’arte», scrive Pino Strabioli nella prefazione di Minaccia bionda, il libro fotografico dedicato una delle icone della musica italiana. In circa duecento scatti, tra provini, foto d’autore, istantanee e immagini d’archivio, il libro racconta la vita e la carriera di un’artista libera, «a modo mio sempre controtempo», come recita il sottotitolo. A cura di Pino Strabioli e Simone Folco, il volume – in uscita oggi per Rizzoli – racconta tutta la storia di Patty Pravo, dagli anni ’60 a oggi, e la sua unica interpretazione della moda, della bellezza e dello stile.