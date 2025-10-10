«Mi chiamo Jon Bon Jovi e sono un fan dei Def Leppard»
Jon Bon Jovi e Joe Elliott
«Sono Jon Bon Jovi e sono un fan dei Def Leppard». Il rocker del New Jersey, notoriamente poco incline agli eventi mondani, ha introdotto gli amici e colleghi britannici durante la cerimonia in cui hanno ricevuto la stella numero 2824 sulla Walk of Fame di Hollywood. «Sono una band di fratelli, che non si sono mai traditi». Foto: Enzo Mazzeo
Def Leppard a Hollywood
I Def Leppard e Jon Bon Jovi si sono conosciuti nel 1986: lui era in piena promozione di ‘Slippery When Wet’, loro cavalcavano l’onda del successo di ‘Pyromania’. Era l’epoca d’oro della MTV Generation. E, a distanza di quasi quarant’anni, quel legame è rimasto intatto. Foto: Enzo Mazzeo
Joe Elliott
Joe Elliott, visibilmente commosso, ha ringraziato Bon Jovi con queste parole: «È l’unica persona che conosco, in questo ambiente, a cui posso confidare qualsiasi cosa, con la certezza che resterà tra noi. E so che lui può contare su di noi allo stesso modo». Foto: Enzo Mazzeo
La torre della Capitol Records
Star dell'hard
La proclamazione
Il discorso di Bon Jovi
Def Leppard
I fan a Hollywood
Phil Collen posa coi poliziotti
Jon Bon Jovi
Phil Collen, Vivian Campbell e Rick Allen
Rick Allen e Joe Elliott
