«Mi chiamo Jon Bon Jovi e sono un fan dei Def Leppard»

«Sono Jon Bon Jovi e sono un fan dei Def Leppard». Il rocker del New Jersey, notoriamente poco incline agli eventi mondani, ha introdotto gli amici e colleghi britannici durante la cerimonia in cui hanno ricevuto la stella numero 2824 sulla Walk of Fame di Hollywood. «Sono una band di fratelli, che non si sono mai traditi». Foto: Enzo Mazzeo