Massive Attack, la foto del concerto a Mantova

L'Odissea nello Spazio degli Air, l'alienazione vivisezionata dai Massive Attack, l'eleganza dei Boards Of Canada, la schizofrenia degli Autechre o il caleidoscopio di Fatboy Slim: nel 1998 cinque capolavori portavano un suono fuori dai rave.

Due appuntamenti imperdibili con la band di Bristol che rivoluzionò la musica con album come ‘Mezzanine’ o ‘Protection’

C'era già in girò la voce, ma ora è sempre più probabile. Il misterioso street artist sarebbe il guru dei Massive Attack

Nine Inch Nails e Massive Attack in concerto al Banksy Hotel

L'hotel "con la vista più brutta del mondo", ideato dall'artista sul muro che separa Palestina e Israele, dopo il concerto di Elton John ospiterà le performance di Nine Inch Nails e Massive Attack, anche se in maniera non proprio ortodossa...