Måneskin, le foto del concerto a sorpresa a Piazza del Popolo

Tra mascara, calze a rete e look androgino, la clip riprende l'estetica lanciata dalla band durante X Factor, in un'atmosfera che sembra presa da American Horror Story.

I Måneskin amano vincere (facile)

Mentre è in arrivo il nuovo singolo ‘Morirò da Re’, il cantante Damiano si incorona in mezzo a un esercito di ragazzine accorse dopo la scuola: l'ondata di sold out post X-Factor continua, ma ancora per quanto?