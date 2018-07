Le foto di Mannarino a Rock in Roma 2018

Uno studio di registrazione mobile piazzato davanti al mare, in Sicilia, e una canzone nata come ponte fra mondi diversi, dove la musica è il linguaggio della differenza.

Home Festival, chiusa la line-up interstellare dell’ottava edizione

The Libertines, London Grammar, The Bloody Beetroots, The Charlatans e Ghali, sono alcuni dei nomi internazionali e non che si aggiungono al già ricco cartellone del festival di Treviso