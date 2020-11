Le foto dell’edizione 2020 di C2C powered by AUDI

Nuovi format di performance, installazioni sonore pubbliche, show visivi, conversazioni e talk tematici che hanno animato le architetture di alcuni dei luoghi più iconici di Torino, come Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, OGR—Officine Grandi Riparazioni, Porta Palazzo, Fondazione Accorsi—Ometto, e Teatro Carignano. Club To Club si è rinnovato per l’edizione 2020, quella digitale, realizzata con Audi. Ecco com’è andata in qualche scatto che potete sfogliare nella nostra gallery.

Close thumbnails