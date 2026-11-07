 Le foto dei Placebo a Milano | Rolling Stone Italia
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Le foto dei Placebo a Milano

Placebo live a Milano

Foto: Gaia Menchicchi

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