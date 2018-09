I demoni degli Imagine Dragons? Solo un ricordo A poche ore dalla pubblicazione del nuovo singolo, abbiamo incontrato la band di Dan Reyonlds che ci ha parlato del nuovo disco, dei periodi difficili e di una serenità ritrovata

Guarda ‘Believer’, il nuovo video degli Imagine Dragons Dopo il successo planetario di "Radioactive" la band è pronta a tornare con un nuovo album, anticipato dalla clip in cui il cantante Dan Reynold combatte contro Dolph Lundgren, l'attore che diede vita al terribile Ivan Drago in "Rocky IV"

Gli Imagine Dragons annunciano due nuove date in Italia La band capitanata da Dan Reynolds, dopo il sold out ad Assago a novembre scorso, tornerà in Italia al Lucca Summer Festival 2017 e per un imperdibile data all'Arena di Verona

Gli Imagine Dragons al cinema solo per una notte Il due marzo sarà possibile vedere al cinema il concerto dal tour di "Smoke + Mirrors"

Gli Imagine Dragons suonano a sorpresa lungo la Strip di Las Vegas La band stupisce i fan con un concerto davanti all'hotel Bellagio

Baustelle, lo straordinario incontro con l'Orchestra Napoletana di Jazz Un concerto spettacolare andato in scena a all'anfiteatro romano di Avella per il Pomigliano Jazz, in cui la band di Bianconi ha duettato con l'ensemble diretto da Mario Raja

Home Festival 2018, i concerti di Incubus, Ministri e Prodigy Le foto dei migliori concerti sul palco del festival di Treviso

La quarta tappa di Nastro Azzurro Live Il protagonista della tappa fiorentina del viaggio di Bomba Dischi e Nastro Azzurro è stato Germanò. A fare quattro chiacchiere con il cantautore insieme al nostro Marco Villa ci ha raggiunti Marco Bocci, le foto.

TOdays Festival 2018, tutti i migliori concerti L'ultima edizione ha portato sul palco di Torino una line up strepitosa con Mogwai, Cosmo, Echo and the Bunnymen, Colapesce e l'unica data italiana degli Editors.