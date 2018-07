‘The Now Now’ uscirà il 29 giugno

Si possono conciliare due mondi così lontani come Napoli e la fantasia animata di Damon Albarn? Al Sonar, sì

Dopo il rap sfoggiato sul precedente ‘Humanz’, per il nuovo album in arrivo la band di Damon Albarn torna al suono delle origini.

Gorillaz: ecco il nuovo video 'Humility' con Jack Black

È stato pubblicato il primo estratto dal prossimo album "The Now Now"