I Queen, Amy Winehouse e David Bowie nelle foto di Denis O’Regan

Denis O’Regan è uno dei fotografi più noti di tutta la scena anni ’70: lavorando per il New Musical Express, ha ritratto i più grandi musicisti della storia, da Freddie Mercury a David Bowie. Nato nel 1953 a Londra, Denis O’Regan scopre la musica pop grazie a un concerto dei Beatles all’Hammersmith Odeon. Ma saranno i Led Zeppelin, qualche anno dopo, a convincerlo a cambiare lavoro e diventare fotografo a tempo pieno. I suoi scatti più belli sono raccolti in una personale esposta dalla galleria Ono arte contemporanea. La mostra aprirà giovedì 12 dicembre alle 18,30. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale.



Foto © Denis O’Regan 2019