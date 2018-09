La quarta tappa di Nastro Azzurro Live Il protagonista della tappa fiorentina del viaggio di Bomba Dischi e Nastro Azzurro è stato Germanò. A fare quattro chiacchiere con il cantautore insieme al nostro Marco Villa ci ha raggiunti Marco Bocci, le foto.

TOdays Festival 2018, tutti i migliori concerti L'ultima edizione ha portato sul palco di Torino una line up strepitosa con Mogwai, Cosmo, Echo and the Bunnymen, Colapesce e l'unica data italiana degli Editors.

Bruce Springsteen, 40 anni di carriera in una mostra fotografica Il 18 ottobre Ono Arte contemporanea inaugurerà “Bruce Springsteen. Further up the road”, la retrospettiva di fotografie di Frank Stefanko dedicata alla vita del Boss: «Frank ti spogliava della tua celebrità. Le sue foto erano incantevoli e vere»

Tutte le foto dello Sziget 2018 Gorillaz, Dua Lipa, Liam Gallagher, Arctic Monkeys e anche gli italiani Willie Peyote e Joan Thiele. Ecco le immagini più belle dal festival sull'isola di Obuda

Tutte le foto di Ypsigrock 2018 Sul palco della 22esima edizione del festival siciliano si sono esibiti The Radio Dept., The Horrors, Youngr, Her Skin e tanti altri

Buon compleanno Mr. Stratocaster! Oggi nasceva Leo Fender, l'inventore della chitarra più iconica della storia. Per festeggiare, ecco alcune delle leggende che l'hanno imbracciata.

L'Arena di Verona canta Calcutta Tutte le foto del concerto del cantautore in una delle location più prestigiose della storia musicale italiana. Sul palco anche Francesca Michielin

Sting & Shaggy, il trionfo del reggae all'Arena di Verona il frontman dei Police e l'hitmaker giamaicano insieme per un concerto sold out irresistibile

Lenny Kravitz infiamma il Collisioni di Barolo Il concerto della rockstar ha chiuso la decima edizione del festival