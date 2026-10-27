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Dublin Vision: i Fontaines D.C. a Bologna
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia
Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026
Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia