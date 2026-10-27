 Dublin Vision: i Fontaines D.C. a Bologna | Rolling Stone Italia
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Dublin Vision: i Fontaines D.C. a Bologna

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia

Fontaines D.C., Casalecchio di Reno, 26 ottobre 2026

Foto: Giuseppe Craca per Rolling Stone Italia