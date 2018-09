Ispirata alla serie in onda su Fox dal 17 settembre, la festa pensata e realizzata come un vero e proprio matrimonio, ha giocato sul contrasto tra Roma Nord e Roma Sud.

Il Lollapalooza incanta Berlino

Da Dua Lipa a The Weekend passando per The National, abbiamo scattato alcuni dei migliori concerti del festival berlinese andato in scena nella capitale tedesca