“When We All Fall Asleep Where Do We Go?” è il suo primo album. Registrato insieme a Finneas nella loro casa di Los Angeles, uscito il 29 marzo del 2019 è subito schizzato in testa alle classifiche di mezzo mondo. E’ stato l’album più ascolta su Spotify nel 2019 e in tempi di streaming, in cui ormai domina l’ascolto di canzoni a caso, ha rappresentato una clamorosa inversione di tendenza: è stato ascoltato nella sua interezza dall’81% degli ascoltatori.