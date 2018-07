Baustelle @ Onde Mediterranee Festival

La band ha prodotto il secondo capitolo del suo album più "scandalosamente pop". Canzoni d'amore scritte con le chitarre, come agli inizi. Francesco Bianconi racconta com'è nato il disco più urgente della sua creatura, pensato per restare.

La notizia è arrivata a sorpresa sulla pagina Facebook della band insieme a un video-trailer in stile thriller anni '70.

Quattro giorni di musica con i Baustelle, Ghali, Apparat, Carl Brave x Franco 126, Toffolo, Daniel Miller e molti altri per un mix di cantautori e musica elettronica

I Baustelle tornano con un disco che è una sorta di “Sussidiario illustrato della maturità”. Poetico e contemporaneo, come sempre

È il primo anticipo da "L’amore e la violenza", il disco in uscita il 13 gennaio

Dal 26 febbraio la band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini sarà in tour, intanto si sbottonano con una novità alla volta

I 12 brani del nuovo disco arriveranno a gennaio 2017, ma i biglietti per i concerti saranno in vendita dal pomeriggio del 28 novembre. «Venite ad abbracciarci» dice la band su Facebook

Un nuovo video e una nuova canzone in free download. Prendetela per mano, cercate di proteggerla dal freddo

Il loro primo album dal vivo. Doppio e in vinile, è la summa di tre live romani dell’ultimo tour, affollati da fan storici e altri inaspettati come Nanni Moretti

Ora che tutti stanno impazzendo per Liberato e la musica in dialetto, ci siamo fatti consigliare da Franco Ricciardi quali sono i nomi da tenere d’occhio nella scena partenopea

Leggi i primi nomi del MI AMI 2017

In attesa degli headliner, il festival si conferma il punto di riferimento della scena italiana: fra i mostri sacri Baustelle, Zen Circus e Mecna, anche astri nascenti come Giorgio Poi e Pop X passando per i Demonology Hi-Fi di Ninja e Casacci dei Subsonica