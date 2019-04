Flashback: l’incredibile versione di ‘Aneurysm’ del 1991

La mattina del 31 ottobre 1991, Kurt Cobain aveva ricevuto buone notizie: Nevermind, il nuovo lavoro dei Nirvana, aveva appena conquistato il disco d’oro. L’album era uscito da poco più di un mese, ma aveva già venduto mezzo milione di copie. Durante il tour di lancio, i Nirvana si diressero verso Seattle, dove avevano in programma di suonare la sera di Halloween al Paramount Theater – il primo nella loro città da quando erano diventati un rock band di successo.

Con familiari e amici tra il pubblico e una troupe a documentare la serata, la band continuava a scherzare nelle pause tra i 19 infuocati pezzi del set. “Ci sono più telecamere che in un 7-Eleven”, osservò Krist Novoselic. “Quindi il due percento di voi è in costume”, disse Dave Grohl, osservando il pubblico. “Personalmente credo che sia una cosa patetica, a meno che voi non siate tutti dei punk”.

Dopo avere aperto il concerto con Jesus Wants Me for a Sunbeam, una canzone dei Vaselines che in seguito i Nirvana resero celebre con MTV Unplugged, la band aumentò l’intensità con Aneurysm. Nel video che vedete qui sopra, partono con un’intro pesante che manda Cobain in ginocchio davanti alla batteria di Grohl, prima di rallentare in una parte guidata dal basso di Novoselic. “Come on over and do the twist”, urla Cobain. “Overdo it/Have a fit”.

Il testo di Aneurysm, il lato B di Smells Like Teen Spirit, parlava della prima volta in cui una donna aveva reso Cobain tanto nervoso da farlo vomitare. Immortalava la sua ossessione per l’anatomia umana, le malattie e l’uso di droghe in un’ardente canzone d’amore, con versi come “Love you so much it makes me sick” e “She keeps it pumpin’ straight to my heart”.

Ironicamente, la persona a cui Aneurysm era dedicata di trovava tra il pubblico: Cobain aveva invitato la musicista Tobi Vail e la sua band riot grrrl Bikini Kill ad aprire lo show. I due erano usciti insieme brevemente all’inizio del 1990 – la marca di deodorante di Vail, Teen Spirit, ispirò in seguito la canzone più famosa dei Nirvana.

Cobain è morto tragicamente 25 anni fa questa settimana. Il film concerto Live at the Paramount è uscito nel 2011, ma la registrazione dello show uscirà per la prima volta su vinile il 12 aprile.