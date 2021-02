Flashback: i Daft Punk e la piramide che ha cambiato la storia dei live

Nei loro 30 anni di carriera insieme, i Daft Punk non hanno passato così tanto tempo on the road. Il duo francese – che ieri ha annunciato lo scioglimento con un video – verrà però ricordato anche per alcuni tra i concerti più importanti, influenti e divertenti degli ultimi decenni.

I Daft Punk hanno fatto solo due tour: “Daftendirektour”, nel 1997, a supporto del debutto Homework, e quello di Alive, che li ha tenuti impegnati tra il 2006 e il 2007. Il secondo è passato alla storia grazie alla gigantesca piramide che svettava al centro del palco. I due, ovviamente vestiti da robot, suonavano al centro di una costruzione d’alluminio alta 7 metri e ricoperta di schermi e luci a Led.

La piramide ha debuttato al Coachella del 2006, e ha accompagnato i Daft Punk nei festival e nelle arene di tutto il mondo. Quella scenografia ha ridefinito gli standard non solo degli show EDM, ma di tutti gli spettacoli di musica dal vivo. All’epoca non c’era niente di simile.

Su internet ci sono moltissimi filmati di quel primo concerto al Coachella. Ma sono tutte riprese dei fan, la qualità è pessima. Per fortuna c’è quello del Lollapalooza, girato il 3 agosto del 2007 e disponibile integralmente su YouTube. Sono le stesse immagini che avete visto nel documentario del 2015 Daft Punk Unchained.

«Ci piace l’idea di essere dei pionieri. Il problema, però, è quando sei troppo avanti e la connessione [col pubblico] non avviene in tempo», ha detto Thomas Bangalter a Pitchfork nel 2013. «Al Coachella eravamo cinque anni in anticipo, ma quella connessione è arrivata istantaneamente. Non ci siamo mai sentiti così sincronizzati con la gente».

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.