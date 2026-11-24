Cosa succede quando la parità di genere in un’industria è ancora lontana dal realizzarsi? Ci si incontra, si parla, si cercano scambi, soluzioni. Si creano spazi di condivisione, attivazioni. In poche parole, l’unica soluzione è una, semplice quanto difficile: fare qualcosa.

Equal Beats nasce proprio da questa necessità, la necessità di fare qualcosa per affrontare le disuguaglianze di genere all’interno dell’industria musicale, in particolare nel mondo della musica elettronica e del DJing.

Equal Beats è un’iniziativa internazionale lanciata da AlphaTheta, azienda leader nella progettazione e produzione di tecnologie e attrezzature per DJ, che ha come obiettivo promuovere maggiori opportunità e una rappresentanza più equilibrata delle donne e delle persone non binarie nel settore, oltre a dare loro maggiore visibilità attraverso attività di ricerca, eventi, programmi di mentoring (Start From Scratch) e iniziative dedicate alla creazione di una comunità.

Dopo una serie di iniziative all’International Music Summit di Ibiza (in collaborazione con shesaid.so) e a Parigi, Equal Beats ha raggiunto Milano durante la Milano Music Week, un’occasione per l’appunto di confronto e networking internazionale. L’appuntamento si è tenuto da Mealthie, in un pomeriggio novembrino a Milano, durante il quale una serie di invitati tra DJ, produttrici, collettivi, giornalisti e professionisti del settore si sono ritrovati per aprire una conversazione e condividere le proprie esperienze e i propri punti di vista sulla questione.

Oltre a varie testate, tra cui la nostra, hanno partecipato al convivio artiste come Elasi, Plastica, Luwei, Gs.elle, Kelly B, Greta Tedeschi, Cristina Lazic, NoraBee, Vittilucchi, Bulma, Georgia Mos, Fatima Koanda, Hiroko Hacci, Nina Afterdark, Diora Madama.

La conversazione è partita da una serie di dati che mettono in luce la condizione non paritaria di questa situazione. Il primo arriva dall’IMS Electronic Music Business Report 2025/26, realizzato da MIDiA Research, e riguarda Rekordbox, software di AlphaTheta utilizzato dai DJ per preparare i propri set: nel 2023 solo il 13% dei suoi utenti si identificava come donna. Oggi quel dato è salito al 16%, un segnale di crescita ancora troppo lontano dalla parità. Un altro numero, ancora meno positivo, è che solo 12 donne sono presenti nella classifica dei Top 100 DJ di DJ Mag.

Se alcuni club e festival stanno lentamente lavorando per raggiungere la parità tra uomini e donne in cartellone, il percorso da fare è ancora lungo. Per questo attività come quelle di Equal Beats (che recentemente ha anche prodotto un podcast sul tema con ospiti come Indira Paganotto, Georgia Taglietti e Cristina Lazic) sono necessarie perché ci mettono davanti dei dati e danno uno spazio per discuterne.

Durante l’appuntamento a Milano, la conversazione ha toccato temi importanti: dai dati presentati al significato, oggi, di meritocrazia, dai cambiamenti possibili per dare sostegno e opportunità a chi lavora nel settore alle problematiche che più rallentano questa ambizione alla parità, dalle iniziative virtuose che iniziano sempre più a diffondersi dentro, fuori e attorno al club alle difficoltà legate alle condizioni di lavoro (dai pagamenti ai bisogni delle DJ madri) e alla salute mentale. Uno scambio vivace, in cui idee, proposte, soluzioni e critiche hanno toccato punti di accordo e di disaccordo, come una conversazione così sentita e necessaria deve giustamente generare.

L’obiettivo, in fondo, è uno ed è comune a tutti e tutte: mantenere alta e viva l’attenzione su questi temi. Se la musica è un linguaggio universale, capace di unire persone di culture e provenienze diverse, il mondo del clubbing è forse quello che più di tutti, per connotazione e identità, dovrebbe accelerare questo percorso. Incontrarsi e parlare è il primo passo per generare azioni. Azioni concrete che devono avere l’ambizione di diventare azioni durature. Con la speranza, anzi, con l’obiettivo di eliminare ogni disparità di genere in uno dei luoghi più belli del mondo: la musica.